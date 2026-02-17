Morena plantea posponer 50% de la elección judicial pendiente

Lo que no vamos a cambiar es la elección judicial directa, universal y secreta de juezas y jueces, afirmó el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, quien adelantó que “hay diversas propuestas para posponer la elección del 50% de los jueces y magistrados que quedó pendiente, así como integrantes del TSPJF”.

Cambios en la #ElecciónJudicial permitirán "elegir a los [candidatos] que tienen mejores credenciales, darle a la ciudadanía mejores herramientas de información y revisar las trayectorias de los que serán jueces, juezas y magistrados en el futuro próximo", @aramirezcuellar.



¿Se pospondrá parte de la elección judicial?

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, dijo que “el debate que está en el INE y en el Ejecutivo, donde la propia presidenta ha dicho que se evalúa posponer la elección”, lo cual el diputado consideró “sería correcto, dado que la elección judicial corre por carriles separados y se pretende no contaminar la elección del primer domingo de junio de 2027”.

Asimismo, dijo que se ve la pertinencia de cambiar el esquema de evaluación de candidatos, pues aunque la norma indica que esto corresponde a los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero “lo más sensato es que la Escuela Nacional Judicial pudiera ser la que tuviera preeminencia en la evaluación y presentación de los posibles candidatos a ser jueces, juezas magistrados e integrante de la Sala Superior del Poder Judicial”, lo que consideró daría “garantizaría una mejor evaluación en un proceso sin cuestionamientos o politización

¿Qué cambios se proponen en la evaluación y funcionamiento judicial?

En tercero, dijo que la experiencia de tener en la boleta tantos candidatos “mete muchísima confusión”, por ello pide que sean menos para tener más información de los perfiles.

Llego el momento de establecer un sistema de comisiones e instancias que permitan desahogar el trabajo y tratar de que el pleno de la Suprema Corte tenga un funcionamiento mucho más profundo y sin tanta carga de trabajo, garantizando las resoluciones.

