Elección judicial por voto popular abre las puertas a la injerencia política: Coparmex

La Reforma al Poder Judicial, tal como fue presentada y aprobada, representa un riesgo profundo para la impartición de justicia, la legalidad y la estabilidad económica y democrática de nuestro país, pues los impactos de ésta tendrá graves consecuencias, advirtió el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez.

En conferencia de prensa para abordar el tema de la Observación del Proceso de Elección Judicial a realizarse el próximo 1 de junio del presente año, el dirigente de la cúpula patronal enumeró cinco de los principales riesgos que ellos consideran para este proceso electoral inédito en nuestro país:

Afecta la independencia judicial; La calidad de las resoluciones; El acceso a la justicia y derechos humanos; La estabilidad institucional, y La suma de todo lo anterior afectará la certeza jurídica para invertir y crecer.

“Posiblemente el riesgo más grave, y que atraviesa los anteriores, es la elección por voto popular de personas juzgadoras. Este mecanismo no garantiza legitimidad ni calidad judicial ni fortalece a nuestro sistema de justicia”.

“Elegir jueces, magistrados y ministros en campañas con base en la popularidad y en las promesas, en lugar de por méritos, experiencia y trayectoria judicial, abre la puerta a la injerencia política, a la participación de grupos que actúan al margen de la ley y a decisiones presionadas por intereses que no son legítimos”. — Juan José Sierra Álvarez

Sierra Álvarez alertó que de no corregir ahora, veremos en los próximos años jueces capturados por intereses, sentencias populares no legales, juzgadores más preocupados por su popularidad que por apegarse a la ley, una justicia lenta sujeta a ciclos políticos y no a la Constitución y sus leyes.

Contrario a lo afirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a que la elección judicial no genera incertidumbre a las inversiones, Sierra Álvarez aseguró que un entorno así destruye la confianza, ahuyenta inversiones y erosiona la convivencia democrática.

“Ningún país puede sostenerse sin justicia independiente”, por lo que hizo un llamado serio, firme y respetuoso a las autoridades electorales, al Congreso y a la opinión pública.

“Qué esta Reforma al Poder Judicial atenta contra esta certidumbre que necesitamos para la inversión y es además en una reflexión que hemos hecho desde la institución, que si bien estamos como Coparmex en contra de las decisiones unilaterales, qué es lo que representa una imposición arancelaria como la que tiene nuestro país que es violatoria en un tratado de libre comercio con reglas claras, con paneles de controversia, con beneficios para los tres países”. — Juan José Sierra Álvarez

“Tenemos que hacer una reflexión de lo que hemos hecho como un país que también ha sido violatorio al tratado libre comercio y ahí hemos dicho también desde Coparmex en nuestros comunicados, y una reforma judicial como está planteada en el tema del moto ocular para la elección de jueces, ministros, magistrados, es violatoria en un tratado de libre comercio. También ha sido violatorio al tratado libre comercio la eliminación de los órganos autónomos”.

Por su parte, el director del Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa Silis, afirmó que las boletas electorales son confusas e irregulares y ya han habido diferentes problemas.

Acusó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nuevamente ha sido cómplice y ha validado todas estas boletas electorales, que tienen más recuadros que candidaturas a elegir y ejemplificó que en el estado de Quintana Roo se tienen que elegir por planillas. Hay numerosas irregularidades que hemos visto. Durante las campañas electorales, las reglas se han ido haciendo sobre la marcha, acusó.

Por su parte, el Activista y Presidente de Defensores, A.C., Miguel Alfonso Meza, señaló que hay muchos puntos ciegos donde nuestro sistema de justicia puede empeorar el día después de la elección y muy probablemente así lo hará.

Por último, el presidente nacional de la Coparmex dejó en claro que sí serán observadores de la elección judicial del próximo 1 d e junio “no quitaremos el dedo del reglón, observaremos, señalaremos y propondremos porque si no hay justicia, no hay libertad, no hay desarrollo”.

“No vamos a ser institucionalmente promotores del voto, porque no estamos de acuerdo en esta reforma al poder judicial tal como está planteada y aprobada“. — Miguel Alfonso Meza

Síguenos en Google News y encuentra más información