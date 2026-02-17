Mala calidad del aire: ¿Cómo afecta a las mascotas la alta contaminación urbana?

La mala calidad del aire también afecta a perros y gatos. Getty Images

La mala calidad del aire no solo impacta a las personas. También representa un riesgo importante para perros, gatos y otras mascotas que viven en ciudades con altos niveles de contaminación como la Ciudad de México.

¿Qué síntomas pueden presentar perros y gatos por la contaminación?

En temporadas de contingencia ambiental, cuando aumentan los niveles de ozono y partículas suspendidas (PM2.5 y PM10), los animales pueden presentar síntomas similares a los humanos:

Irritación en ojos, nariz y garganta

Tos frecuente

Dificultad para respirar y fatiga

Las mascotas con enfermedades respiratorias previas, como asma o problemas cardíacos, son aún más vulnerables.

Los perros que pasean varias veces al día están especialmente expuestos, ya que respiran más rápido al hacer ejercicio y, por su estatura, inhalan partículas que se concentran a nivel del suelo. Los gatos que viven en interiores también pueden verse afectados si la ventilación del hogar permite el ingreso de contaminantes.

¿Es la CDMX una de las ciudades más contaminadas y qué significa para tu mascota?

La Ciudad de México suele registrar episodios de contaminación elevados, especialmente en primavera, cuando la radiación solar favorece la formación de ozono. Aunque no siempre figura como la ciudad más contaminada del mundo, sí es una de las urbes latinoamericanas con mayores episodios de mala calidad del aire durante el año.

Veterinarios recomiendan reducir los paseos en horarios de alta concentración de contaminantes, evitar actividad física intensa al aire libre y mantener a las mascotas hidratadas. También es importante limpiar patas y pelaje después de salir a la calle para retirar partículas contaminantes.

Cuidar la salud de las mascotas en días con mala calidad del aire es una medida preventiva clave. La contaminación urbana no distingue entre humanos y animales, y sus efectos pueden ser acumulativos si no se toman precauciones.