Permanece la contingencia ambiental: Así queda este martes 17 de febrero el “Hoy No Circula” para la CDMX y el Valle de México

La contingencia ambiental se mantiene activa en la Zona Metropolitana del Valle de México debido a los altos niveles de ozono registrados en las últimas horas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que las condiciones atmosféricas —como poca dispersión de contaminantes y fuerte radiación solar— siguen favoreciendo la acumulación de partículas, por lo que continúan las restricciones vehiculares.

Ante este escenario, el programa Hoy No Circula se aplica con ajustes para este martes 17 de febrero en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/q0T974cZwT pic.twitter.com/nOFLgP9BSk — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 17, 2026

¿Qué autos no circulan este martes 17 de febrero?

De acuerdo con las medidas vigentes durante contingencia:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 7, 8 y 0

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

El horario de restricción es de 5:00 a 22:00 horas.

Las autoridades también recordaron que están exentos los vehículos eléctricos, híbridos, de emergencia, transporte público y aquellos que cuenten con placas para personas con discapacidad.

¿Por qué sigue la contingencia?

Los reportes oficiales indican que la calidad del aire continúa en niveles que representan riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

La CAMe recomienda evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, reducir el uso del automóvil y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

La contingencia podría levantarse si mejoran las condiciones meteorológicas. Mientras tanto, las restricciones continúan para reducir emisiones y proteger la salud de la población.