Caso Carlos Manzo: Detienen a dos implicados más por el asesinato del alcalde de Uruapan, en Michoacán

Avanzan las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo y en el inicio de este año fueron detenidos otros dos implicados, uno de ello, ex director de Relaciones Públicas y Protocolo del ex edil, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó que las detenciones ocurrieron el 8 y 9 de enero en dicha región de Michoacán.

¿Quiénes fueron detenidos por el homicidio del alcalde?

“Fueron detenidos Samuel ‘N’ y Josué Elogio ‘N’, alias ”Viejito". Derivado de las investigaciones de gabinete y el análisis de telefonía se tuvo conocimiento que Samuel ‘N’, el día de los hechos le informó a Samuel Elogio ‘N’, los detalles del itinerario de Carlos Manzo, así como los movimientos que realizaba en el marco de las actividades por la celebración del Festival de las Velas, evento en el que como es evidente, tenían planeado cometer el homicidio… se tuvo conocimiento que Samuel ‘N’ se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo y había mantenido comunicación con Ramiro ‘N’, otro de los involucrados”.

Explicó que “Samuel N” informó los retrasos del alcalde, horarios de salida a casa de cultura y se envió una fotografía que informó a Josué Elogio que se concentrarían en la explanada, lo que llegó al chat del grupo criminal liderado por Jorge Armando N. También refirió que “Samuel N” tiene antecedentes penales mientras Josué Elogio N alias el viejito se desempeñaba como taxista.

¿Qué aseguraron las autoridades durante el operativo?

En el operativo implementado se aseguró droga además de cuatro dispositivos telefónicos, una computadora y un disco duro que seguirán siendo investigados. De acuerdo al fiscal de Michoacán, Carlos Torres, hasta el momento diez personas han sido requeridas para ser entrevistadas, sin embargo, no descartó se sigan llamando a más.

