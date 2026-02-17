¿Ayuda a Cuba pese a sanciones de EU? El plan de México para seguir apoyando a la isla

Sheinbaum dijo que existe comunicación con Cuba para conocer qué tipo de artículos podría mandar México

Ante las amenazas de sanciones de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la ayuda humanitaria a Cuba continuará, aunque con un matiz importante: no habrá envío de petróleo por ahora. Descubre cómo México busca proteger su economía sin abandonar su principio de autodeterminación frente a las presiones de Washington.

Sin dar una fecha específica la presidenta Claudia Sheinbaum, reiteró que se mantendrá el envío de ayuda humanitaria Cuba después que Estados Unidos anunciara que implementará sanciones a los países que envíen petróleo a la isla.

¿Qué tipo de apoyo enviará México a Cuba?

Desde la mañanera en Palacio Nacional, Sheinbaum indicó que existe comunicación con Cuba para conocer qué tipo de artículos podría mandar México, sin embargo, no se incluyen combustibles.

“Sí, vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otros solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano, que necesita su pueblo”. —

-“¿De petróleo se ha hablado?“, le preguntaron.

-“No, por lo pronto, no vamos a enviar combustibles, aunque tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba. Entonces, nosotros, claro que protegemos al pueblo de México y a nuestro país, manifestamos que no estamos de acuerdo y seguimos ayudando de diferentes formas al pueblo cubano, es una ayuda humanitaria”, respondió la presidenta.

México ha enviado ayuda humanitaria a Cuba / Anadolu Ampliar

¿Cuál es la postura de México ante las sanciones?

Insistió que México mantendrá su principio constitucional de autodeterminación de los pueblos por lo que es el pueblo cubano el que debe decidir qué gobierno tendrá sin injerencia de otra nación.

Aclaró que en caso que Cuba solicite apoyo, este puede darse participando bajo el esquema diplomático multilateral.

