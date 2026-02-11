México mantiene envío de apoyo humanitario a Cuba y vuelos activos

Este miércoles llega el apoyo humanitario a Cuba y se continuará enviando, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al informar que continúan los vuelos desde México a la isla.

En la mañanera desde Palacio Nacional, explicó que también sigue permitido que aviones rumbo a ese país puedan cargar turbosina en México.

“Por cierto los vuelos mexicanos a la isla no se han suspendido, ellos cargan turbosina aquí en el país” —

-“En ese tema del Combustible de los aviones, ¿no hay problema que México pueda ayudar en ese sentido?“, se le preguntó.

-“No porque se cargan aquí y son vuelos que llegan allá, no está prohibido volar a la isla”, aseveró la presidenta.

¿Cuánto apoyo ha enviado México a Cuba?

Y dijo que tras el envío de mil 800 toneladas de apoyo, se prevé más traslados de diversos artículos.

“Sí, no sé si ya llegaron. Llegan mañana, regresa el barco y se va a hacer un segundo envío, y así se va a estar enviando. Hasta cumplir las ochocientas toneladas. Sí, y si hay más, sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para juntar víveres. Y hay organizaciones que están llamando a este a esta colecta. Todavía no lo hacemos, porque testamos enviando, pues, lo que teníamos”. —

¿Cómo puede sumarse la ciudadanía al envío de víveres?

Respecto a los apoyos mencionó que si a la ciudadanía le interesa sumarse al esfuerzo de enviar artículos, pidió acudir con organizaciones que ya lo hacen en tanto el gobierno federal concluye con su parte.

