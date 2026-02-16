Claudia Sheinbaum reconoce que hubo un desencuentro entre Marx Arriaga y la SEP

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se le ofreció un cargo consular a Marx Arriaga como una de las opciones para que dejara la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tras desacuerdos en las actualizaciones de los libros de texto SEP.

¿Por qué surgió el desencuentro?

Sheinbaum explicó que el primer conflicto surgió por la postura de Arriaga frente a los ajustes en los materiales educativos.

Sheinbaum defendió el tiempo y el trabajo en la elaboración de los libros en el que Max Arriaga, le dedico junto a otros profesores.

“Destinó muchísimo tiempo a la elaboración, junto con un grupo muy grande de profesoras y profesores, a la elaboración de los libros, es un trabajo extraordinario el que se hizo, y además la defensa tan importante que hizo de los libros”, — Afirmó la Presidenta

Revisión permanente de los contenidos

La presidenta también enfatizó que los contenidos educativos deben actualizarse de manera constante.