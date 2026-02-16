Niños eligen el orden de apellidos: ¿Qué significa esta decisión y a partir de cuándo se aplicará en México?

El tema de la identidad legal y la igualdad familiar cobró relevancia tras el fallo que establece que niños podrán elegir el orden de apellidos, una resolución que impacta directamente en la forma en que se registra a los recién nacidos en el país. Este cambio no solo modifica una tradición arraigada, también abre la conversación sobre derechos, equidad y libertad de decisión dentro de las familias mexicanas.

La decisión fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y representa un giro en la forma en que se han asentado históricamente los nombres en actas de nacimiento en México. A partir de este precedente, los niños eligen el orden de apellidos dentro de un marco más flexible y sin imposiciones automáticas que favorezcan el apellido paterno.

¿En dónde se aplicará esta reforma?

El criterio derivado del fallo tendrá alcance nacional. Esto significa que niños eligen el orden de apellidos en todo el territorio, ya que la resolución obliga a que las normativas estatales se adapten para permitir que las familias decidan libremente cómo registrar a sus hijos.

El objetivo es garantizar igualdad y eliminar prácticas consideradas discriminatorias, por lo que los registros civiles del país deberán respetar esta nueva interpretación legal.

¿Cómo se hará?

Con este cambio, niños eligen el orden de apellidos mediante acuerdo familiar al momento de registrar el nacimiento. Es decir, madres y padres podrán decidir cuál apellido va primero sin restricciones legales previas.

Además, la nueva interpretación abre la puerta a esquemas más flexibles, como la posibilidad de usar combinaciones o apellidos compuestos, algo que antes estaba limitado por la normativa vigente. La intención es adaptarse a las diversas realidades familiares actuales.

¿A partir de cuándo se podrá elegir el apellido?

La resolución ya establece el precedente legal, por lo que niños eligen el orden de apellidos desde el momento en que las autoridades locales ajusten sus reglamentos y procedimientos administrativos conforme al fallo. En términos prácticos, esto significa que el cambio comienza a implementarse tras la decisión judicial y su incorporación en los sistemas estatales, marcando un antes y un después en la forma en que se construye la identidad legal de los menores en México.