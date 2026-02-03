MC alerta por riesgo de turismo sexual infantil durante el Mundial 2026

UNICEF lanzó una alerta sobre el peligro del Mundial y de su vinculación con el turismo sexual infantil / Catherine Falls Commercial

Movimiento Ciudadano emitió una alerta por las ofertas que sobre turismo sexual infantil en México ya se vienen dando en el marco del Mundial de futbol de este año.

“Nos preocupa que se esté hablando ya de turismo sexual infantil”, dijo la vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Alejandra Barrales .

Hay que hacer visible este tema porque de acuerdo a cifras oficiales 17 mil niños son explotados sexualmente en el país y con el Mundial esto se podría agravar, dijo la senadora.

¿Por qué preocupa el turismo sexual en eventos deportivos internacionales?

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) México, el turismo sexual, suele tener incrementos significativos en el contexto de eventos deportivos de gran envergadura como un Mundial de fútbol.

La UNICEF recientemente hizo “un señalamiento, lanzó una alerta sobre el peligro del Mundial y de su vinculación con el turismo sexual infantil esto hizo apenas hace unos meses y creemos que es importante tomar en cuenta esta esta alerta”, indicó.

¿Qué medidas proponen para proteger a niñas, niños y adolescentes?

La legisladora comento que con el fin de que se refuercen las medidas de seguridad para los menores en su partido ya están analizando las políticas públicas exitosas en otros países, como Colombia y prevenir los actos contra niños, niñas y adolescentes.

“Queremos que las autoridades locales refuercen presencia en hoteles, en agencias de viajes, en aerolíneas, en sanitarios, en donde se vean adultos en compañía de menores, como ya sucede en muchos países del mundo”. —

“En Colombia, por ejemplo los ingresos a los hoteles, los ingresos a bares están prohibidos para menores a menos que se que se pueda garantizar la relación entre el adulto y el menor que se confirme que es un padre que es un familiar”.

La senadora informó que en los próximos días se presentarán sus propuestas en materia de prevención de trata y de explotación sexual infantil en el marco del Mundial 2026.

