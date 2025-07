La importancia de una educación personalizada e inclusiva: no todos los niños encajan en el mismo sistema

Durante una emotiva conversación, Martha Debayle compartió cómo su papá la sacó de un colegio de monjas cuando notó que el sistema no estaba hecho para ella. “Me hubieran roto el alma”, confesó, al explicar que era una niña inquieta, con mucha energía, y no encajaba en el modelo rígido de esa escuela. Esta vivencia abrió la reflexión sobre cómo el sistema educativo tradicional muchas veces ignora las necesidades reales de los niños.

No todos los colegios son para todos los niños

Acompañada por Leslie Montaño, directora de Elomas Hill School, Martha abordó el tema de la educación personalizada. Montaño explicó que hoy más que nunca los niños crecen en contextos diversos: diferentes culturas, religiones, estructuras familiares y ritmos de aprendizaje. “Cada niño es único”, afirmó. Y por eso, no todos los colegios son adecuados para todos los niños, ni todos los hermanos deben ir al mismo colegio solo por comodidad familiar.

¿Por qué elegir una educación personalizada?

La educación personalizada permite conocer profundamente a cada estudiante: sus talentos, sus desafíos, su entorno emocional. Montaño recalcó que “una escuela tiene la obligación de entender a cada niño” y adaptar la enseñanza a sus capacidades. Esto es clave para fomentar la autoestima infantil, el sentido de pertenencia y una experiencia escolar feliz. Un sistema que respeta la individualidad permite que el alumno desarrolle todo su potencial.

La inclusión como valor fundamental

Otro punto central fue la educación inclusiva, que no solo apoya a niños con necesidades especiales, sino que también transforma al grupo. Montaño explicó cómo adaptaciones simples —como dictar un examen o permitir teclado— pueden hacer que un niño avance a su ritmo. “La inclusión escolar genera empatía, respeto y diversidad real en el aula”, dijo. En su escuela, incluso hay espacio para niños con acompañante terapéutico, conviviendo de forma natural con sus compañeros.

El papel de los padres en la educación de sus hijos

Martha y Leslie coincidieron en que los padres deben observar y respetar la naturaleza de cada hijo. Elegir el colegio “porque es el que me queda cerca” o “porque ahí fueron los hermanos” puede ser un error. La educación en México necesita de papás comprometidos, que escuchen y entiendan a sus hijos. “Uno, de niño, es lo que le dicen que es”, apuntó Debayle, remarcando que el autoestima infantil se forma en esos primeros años y el colegio es determinante.

Conclusión: darles alas, no cortarlas

Cuando un niño se siente visto, valorado y comprendido, florece. La educación personalizada e inclusiva no es una tendencia, es una necesidad urgente en un mundo cada vez más diverso. Como dijo Martha: “Si me hubieran dejado en ese colegio, me habrían roto las alas”. Hoy más que nunca, los niños necesitan espacios donde sus alas puedan desplegarse.

