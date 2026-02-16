Destituir a Marx Arriaga tendría un alto costo político, advierte Ricardo Raphael

El costo político para destituir a Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) será muy alto, advirtió el periodista Ricardo Raphael FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

El costo político para destituir a Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) será muy alto, advirtió el periodista Ricardo Raphael en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, donde realizó un análisis administrativo, político y profético del caso.

"Lo público es de todos, no puede pertenecer a un grupo, partido o movimiento y esos cargos son públicos (…) El día que este país decidió que los #LibrosDeTexto llevarán el prólogo de un presidente saliente dejaron de ser públicos", @ricardomraphael, sobre el atrincheramiento de… pic.twitter.com/81d4stwrPx — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 16, 2026

Irregularidades en el nombramiento

Ricardo Raphael señaló que existe una irregularidad en la forma en que Arriaga llegó al cargo. Explicó que el funcionario se incorporó al servicio profesional de carrera en marzo de 2021, primero como interino en la Dirección General de Materiales Educativos y posteriormente, ya con el control del área, se abrió un concurso en el que participaron 38 personas y resultó ganador.

Y como en las notarías o las plazas de profesores, esa plaza es suya y a ver quién se la puede quitar”, advirtió el periodista, al señalar que Arriaga “encontró una grieta en el sistema”. — Señaló.

Recordó que el viernes pasado la SEP solicitó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno cambiar la naturaleza de la plaza para que sea de libre designación, lo que permitiría removerlo y nombrar a un relevo. Sin embargo, el trámite no se ha concretado y públicamente se ha manejado como si se tratara de una renuncia, a lo que Arriaga respondió —según Raphael— con “el teatro de fin de semana”.

El factor político y Morena

En el plano político, Ricardo Raphael destacó la cercanía de Arriaga con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y señaló que, pese a una trayectoria marcada por polémicas, ha contado con respaldo político.

Asimismo, el periodista apuntó a un cambio en la cultura administrativa a partir de la llegada de Morena al poder. “Esos cargos son públicos y pertenecen a todo el mundo”, subrayó, pero advirtió que existe una idea dentro del movimiento que tiende a apropiarse de lo público.

Ante los intentos de la burocracia neoliberal de la SEP, los verdaderos defensores de la educación levantamos la voz.



Aquí el pronunciamiento de los CoDENEM y el Magisterio Insurgente. Estamos unidos. Esto no va de un puesto, va contra el pueblo y su derecho a una educación. pic.twitter.com/JFVnN1DQZ6 — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 14, 2026

Libros de texto y debate ideológico

Ricardo Raphael también cuestionó la convocatoria lanzada por Arriaga para que profesores voten si debe permanecer o no en el cargo, cuando —afirmó— debió haber sido cesado desde hace mes y medio tras emitir un comunicado en el que anunció su destitución.

Finalmente, señaló que los libros del sistema educativo mexicano tradicionalmente habían estado blindados frente a interferencias ideológicas. “El día en que este país decidió que los libros llevaran un prólogo de un presidente saliente dejaron de ser públicos, y eso es lo que está en debate”, concluyó.

