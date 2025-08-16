Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de AMLO, vivirá en una exclusiva zona de Madrid

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y su hijo Jesús Ernesto, se mudaron a vivir al barrio exclusivo de La Moraleja, en Madrid, España, reportó el medio español ABC.

Según agencias inmobiliarias, La Moraleja es una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital española, con propiedades lujosas en una cerrada.

La escritora llegó a España, junto con su hijo de 18 años, quien comenzará a estudiar la universidad en ese país.

CRÍTICAS POR SU RESIDENCIA EN ESPAÑA

El diario ABC criticó la llegada de Gutiérrez Müller a esta zona residencial, pues a ella la identifican como la autora de la carta que López Obrador, mandó a la corona española, para que pidiera perdón por las atrocidades de la Conquista.

“De exigir disculpas de España por la conquista de Hernán Cortés a instalarse en un exclusivo barrio de Madrid. El viraje vital de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del ex Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no deja de sorprender y evidencia diversas situaciones políticas y personales, como el posible alejamiento de la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de su marido”, indican los periodistas Joan Guirado y David Yagüe, autores del artículo.

Los periodistas también recordaron que a raíz de la falta de respuesta de España a la carta de López Obrador, Sheinbaum no invitó al Rey Felipe VI a su toma de protesta.

TRÁMITE DE CIUDADANÍA ESPAÑOLA

Gutiérrez Müller solicitó en el mes de marzo el permiso de residencia para instalarse en la capital española, confirmaron fuentes diplomáticas a ese periódico.

En mayo, ABC también informó que la esposa de López Obrador, había iniciado el trámite para obtener la ciudadanía española.