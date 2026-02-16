Beca de transporte para Universitarios en CDMX 2026: Así es el registro al apoyo de mil 500 pesos

Estudiantes de la capital ya pueden solicitar la Beca de transporte para Universitarios CDMX 2026; aquí te explicamos paso a paso que así es el registro al apoyo de mil 500 pesos para usarlo en tus viajes al campus.

Trasladarse por la capital para llegar a la facultad ya no tiene por qué ser un peso tan grande en tu cartera. La Ciudad de México ha lanzado una nueva convocatoria para que los estudiantes de nivel superior puedan cubrir sus traslados sin complicaciones y si estás estudiando la carrera, te contamos todo sobre la Beca de transporte para Universitarios CDMX 2026 y te explicamos cómo es el registro al apoyo de mil 500 pesos para que no se te pase la fecha.

¿Cómo sacar la Beca de Transporte para universitarios?

Para sacar la beca de transporte para universitarios sigue los siguientes pasos:

Crea tu cuenta Llave CDMX en: https://llave.cdmx.gob.mx/

Entra a https://www.sectei.cdmx.gob.mx/ y llena el formulario de registro.

Sube los documentos solicitados (legibles, completos y por ambos lados). Documentos falsos, incompletos o ilegibles serán motivo de rechazo.

Guarda el folio que se genera al finalizar; es tu comprobante. El registro no garantiza el apoyo.

Revisa periódicamente la página de SECTEI para consultar la lista de personas beneficiarias.

¿Quiénes pueden registrarse a la Beca de Transporte para universitarios?

La Beca de transporte aplica para los universitarios que cumplan con los siguientes requisitos:

Vivir en la Ciudad de México.

Ser estudiante de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta en una institución pública de la CDMX o en la Zona Metropolitana del Valle de México, con constancia de inscripción vigente.

¿Cuánto pagan en la Beca de Transporte para universitarios?

La beca de transporte para universitarios paga 1, 500 pesos bimestrales.

Requisitos para registrarse a la beca de transporte universitario

La requisitos para registrarse para recibir el apoyo del SECTEI son:

Constancia vigente de inscripción a licenciatura en modalidad escolarizada o mixta en institución pública de la CDMX o Zona Metropolitana del Valle de México. CURP (si no aparece en la identificación oficial). Comprobante de domicilio en CDMX con antigüedad no mayor a tres meses. Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte). Si es menor de edad: CURP, credencial escolar e identificación oficial del padre, madre o tutor. Tener correo electrónico activo. Registrarse en la plataforma de SECTEI. No recibir otro apoyo similar y proporcionar información verídica.