Jaime Sabines: revelan poemario inédito en el marco del centenario de su nacimiento

El próximo 25 de marzo de 2026 se cumplirán 100 años del nacimiento de Jaime Sabines, uno de los poetas más influyentes de la literatura mexicana del siglo XX. En su honor, colectivos culturales y la familia del autor preparan una serie de homenajes, entre ellos la publicación de un poemario inédito que reúne alrededor de 70 poemas escritos entre 1965 y 1968, muchos de ellos seleccionados por el propio Sabines antes de su muerte.

Un centenario con múltiples homenajes culturales

Para celebrar el centenario del natalicio de Jaime Sabines, se han planeado actividades culturales tanto en la Ciudad de México como en Chiapas, su estado natal. En la capital mexicana, la Cámara de Diputados rendirá homenaje el 26 de marzo, seguido por una ceremonia y conversatorio en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el 29 de marzo.

Además de estos eventos, se contempla la emisión de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional y presentaciones de obras de teatro, danza y recitales que recordarán la figura del poeta, reconocido por su lenguaje directo y profundo que abordó temas como el amor, la vida y la muerte.

El poemario inédito: 70 poemas rescatados

La hija de Sabines, Judith Sabines, detalló que el nuevo libro está conformado por unos 70 poemas inéditos que el autor escribió entre 1965 y 1968 y que permanecieron en cuadernos personales durante décadas. Muchos de estos textos nunca se publicaron porque Sabines, conocido por su exigencia creativa, solía revisar cuidadosamente su obra antes de autorizar su edición.

Según explicó su familia, transcribir los poemas ha sido un desafío debido a la caligrafía manuscrita compleja y el proceso de selección ha requerido cuidado para respetar las intenciones del propio poeta.

Legado de una voz poética inigualable

Jaime Sabines nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1926, y se convirtió en uno de los autores más leídos en México y el mundo de habla hispana. Su obra combina lenguaje cotidiano con una intensidad emocional que ha trascendido generaciones.

Su poesía, que oscila entre la ternura y la reflexión profunda sobre la vida humana, ha influido en lectores jóvenes y adultos por igual, y su voz sigue siendo un punto de referencia en la cultura literaria mexicana.