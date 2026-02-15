Contingencia Ambiental: ¿Sigue la mala calidad del aire y en qué estados aplica para este 15 de febrero?

La contingencia ambiental es un fenómeno que se vive a diario en la CDMX, y ahora, en la temporada de calor, se prevé que comience a ser constante debido a la falta de viento. Aunque no es algo a lo que debamos acostumbrarnos, las autoridades gubernamentales tienen ciertas medidas para prevenir el aumento de la contaminación, por lo que si te preguntas si hoy 15 de febrero de 2026 aún no puedes circular, checa la siguiente información para mantenerte al tanto de todo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Suspenden contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

¿Este 15 de febrero hay contingencia ambiental?

Las autoridades correspondientes de la CDMX, mencionaron que la contingencia ambiental que se registra en la capital es debido a el alto nivel de contaminación que existe en el aire. Para ello, suelen anunciar el programa ‘Hoy No Circula’ junto con el ‘Doble Hoy No Circula’.

Así que no, la contingencia ambiental no sigue hoy domingo de 15 de febrero de 2026. Se dijo que la fase de contingencia por ozono se suspendió desde las 20:00 hrs del sábado 14 de febrero, así que también se retiraron las medidas.

¿Qué implica que se activen los protocolos por contingencia ambiental?

Mientras estuvo activa, la contingencia ambiental implicó que muchas personas dejaran de usar su auto debido al Doble Hoy No Circula, una estrategia para evitar que la contaminación empeore y proteger a la población.

Estas medidas se activan porque la calidad del aire llegó a niveles preocupantes por la acumulación de contaminación en la capa de ozono, causada por condiciones como radiación solar intensa y poca ventilación atmosférica.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Contingencia ambiental: ¿Autos con placas foráneas pueden circular en la CDMX?

Hoy No Circula: ¿Qué autos pueden circular este domingo?

Este domingo, todos los autos pudieron circular sin el Hoy Noe Circula, por lo que es un buen indicador de que la contingencia ambiental comienza a mejorar.