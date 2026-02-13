Contingencia ambiental: ¿Autos con placas foráneas pueden circular en la CDMX?

Si tienes placas foráneas y estás en la Ciudad de México durante una contingencia ambiental, hay malas noticias: no podrás circular mientras la medida siga activa.

Debido a la ampliación de restricciones por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos con placas de otros estados reciben el mismo trato que los autos con holograma 2, es decir, no pueden circular bajo ninguna circunstancia, sin importar el último dígito de la placa, el color del engomado o si cuentan con verificación vigente en su entidad de origen.

La medida aplica tanto en la CDMX como en municipios del Estado de México, dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. Esto significa que, mientras la contingencia continúe, los autos foráneos deberán permanecer estacionados y esperar el anuncio oficial de la CAMe que confirme el levantamiento de la restricción.

Contingencia ambiental en CDMX: autos con placas foráneas no podrán circular

La restricción incluye vehículos con placas de las siguientes entidades:

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Durango

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Contingencia ambiental: prohíben circular a autos foráneos

En pocas palabras, si tu auto no está registrado en la CDMX o el Estado de México, no podrá circular durante contingencia ambiental, hasta que las autoridades ambientales anuncien oficialmente la suspensión de la medida.

Si necesitas moverte, la recomendación es utilizar transporte público o servicios alternativos mientras se restablece la circulación normal.