Suspenden contingencia ambiental por ozono en el Valle de México

Suspenden Contingencia Ambiental Valle de México y recuerda que mañana no aplica el Hoy no circula.

Como regalo de 14 de febrero para que celebres en grande, esta noche quedó suspendida la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que se suspende la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medidas a partir de las 20:00 horas del día de hoy.

Se suspende la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/m0H8MJEjm4 pic.twitter.com/q7bodc5O2G — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 15, 2026

Mejoran condiciones de calidad del aire en la ZMVM

De acuerdo con el comunicado de la CAMegalópolis, los análisis de modelos de pronóstico meteorológico y de calidad del aire muestran para mañana habrá mejores condiciones para la dispersión de los contaminantes, debido a que el fuerte sistema anticiclónico que influyó sobre la ZMVM durante la semana, ya se ha debilitado y dejó de afectar a la región central del país.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México, estarán atentas a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas. Asimismo, agradecieron a la población el seguimiento de las recomendaciones para la protección de la salud y de reducción de emisiones.

Hoy No Circula no aplicará este domingo

Se recuerda que mañana domingo 15 de febrero, el Programa Hoy No Circula no aplica.

A través de sus redes la propia comisión recomienda a la población mantenerse informada, consultando el índice de aire y salud en la página web: www.aire.cdmx.gob.mx y en la aplicación aire que se encuentra disponible en los dispositivo iOS, Android y otros.

