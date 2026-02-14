Todos los eventos gratuitos en CDMX este fin de semana: ferias, conciertos, cine y planes románticos hasta el 15 de febrero 2026

La Ciudad de México tiene un fin de semana lleno de actividades culturales, musicales y al aire libre, todas gratuitas y pensadas para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Hasta el 15 de febrero, los capitalinos podrán disfrutar de festivales, conciertos, rodadas en bicicleta y experiencias interactivas que combinan arte, naturaleza y gastronomía.

Entre las opciones destacan el Jardín del Buen Amor en el Zócalo, con más de 10,000 flores y cine al aire libre; el Festival de Flores y Chocolate en el Monumento a la Revolución, con exhibiciones florales y chocolate artesanal; y el Festival de Café, Cacao y Chocolate en Coyoacán, ideal para los amantes de los sabores mexicanos. Además, el Festival Febrerock y rodadas ciclistas que promueven la convivencia y el entretenimiento familiar.

TE RECOMENDAMOS: Jardín del Buen Amor GRATIS en el Zócalo CDMX: guía completa para planear tu visita en febrero 2026

Festivales y ferias gratuitas

Jardín del Buen Amor (Zócalo CDMX): Instalación floral monumental y cine al aire libre para toda la familia.

Festival de Flores y Chocolate (Monumento a la Revolución): Exhibiciones florales, chocolate artesanal, café y espectáculos culturales.

Festival de Café, Cacao y Chocolate (Casa de Coahuila, Coyoacán): Degustaciones y productos artesanales de café y chocolate.

Música y entretenimiento

Festival Febrerock (Lindavista): Conciertos de rock alternativo e indie con entrada libre el sábado 14.

Actividades al aire libre

Picnic nocturno en el Bosque de Chapultepec : Jardín Botánico abierto el sábado 14, ideal para relajarse y disfrutar del aire libre.

: Jardín Botánico abierto el sábado 14, ideal para relajarse y disfrutar del aire libre. Rodada por la Amistad: Paseo ciclista comunitario por la ciudad el sábado 14, promoviendo movilidad sustentable y convivencia.

Experiencias románticas e interactivas

Decora tu candado en MODO (Museo del Objeto del Objeto): Espacio creativo para personalizar candados del amor del 13 al 15 de febrero.

Chobani Café – Decoración de brownies: Actividad gratuita en Roma Norte, ideal para parejas o amigos que buscan un plan dulce y divertido.

Este fin de semana en la CDMX ofrece planes para todos los gustos, desde experiencias románticas e interactivas hasta conciertos y ferias culturales, demostrando que es posible disfrutar de la ciudad sin gastar dinero y aprovechando al máximo la oferta cultural de la capital.