Todos los eventos gratuitos en CDMX este fin de semana: ferias, conciertos, cine y planes románticos hasta el 15 de febrero 2026

Disfruta el fin de semana en CDMX sin gastar dinero: descubre festivales de flores y chocolate, conciertos, cine al aire libre, rodadas ciclistas y actividades románticas del 13 al 15 de febrero 2026

View of the decoration of a market on the occasion of Valentine&#039;s Day in Mexico City, Mexico, on February 13, 2025. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images)

View of the decoration of a market on the occasion of Valentine's Day in Mexico City, Mexico, on February 13, 2025. (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

La Ciudad de México tiene un fin de semana lleno de actividades culturales, musicales y al aire libre, todas gratuitas y pensadas para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Hasta el 15 de febrero, los capitalinos podrán disfrutar de festivales, conciertos, rodadas en bicicleta y experiencias interactivas que combinan arte, naturaleza y gastronomía.

Entre las opciones destacan el Jardín del Buen Amor en el Zócalo, con más de 10,000 flores y cine al aire libre; el Festival de Flores y Chocolate en el Monumento a la Revolución, con exhibiciones florales y chocolate artesanal; y el Festival de Café, Cacao y Chocolate en Coyoacán, ideal para los amantes de los sabores mexicanos. Además, el Festival Febrerock y rodadas ciclistas que promueven la convivencia y el entretenimiento familiar.

Festivales y ferias gratuitas

  • Jardín del Buen Amor (Zócalo CDMX): Instalación floral monumental y cine al aire libre para toda la familia.
  • Festival de Flores y Chocolate (Monumento a la Revolución): Exhibiciones florales, chocolate artesanal, café y espectáculos culturales.
  • Festival de Café, Cacao y Chocolate (Casa de Coahuila, Coyoacán): Degustaciones y productos artesanales de café y chocolate.

Música y entretenimiento

  • Festival Febrerock (Lindavista): Conciertos de rock alternativo e indie con entrada libre el sábado 14.

Actividades al aire libre

  • Picnic nocturno en el Bosque de Chapultepec: Jardín Botánico abierto el sábado 14, ideal para relajarse y disfrutar del aire libre.
  • Rodada por la Amistad: Paseo ciclista comunitario por la ciudad el sábado 14, promoviendo movilidad sustentable y convivencia.

Experiencias románticas e interactivas

  • Decora tu candado en MODO (Museo del Objeto del Objeto): Espacio creativo para personalizar candados del amor del 13 al 15 de febrero.
  • Chobani Café – Decoración de brownies: Actividad gratuita en Roma Norte, ideal para parejas o amigos que buscan un plan dulce y divertido.

Este fin de semana en la CDMX ofrece planes para todos los gustos, desde experiencias románticas e interactivas hasta conciertos y ferias culturales, demostrando que es posible disfrutar de la ciudad sin gastar dinero y aprovechando al máximo la oferta cultural de la capital.

