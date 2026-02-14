Sheinbaum responde a polémica por libros de la SEP y niega cambios tras salida de Marx Arriaga

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó modificaciones a los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) luego de la polémica generada por la destitución de Marx Arriaga, quien denunció presiones internas para alterar contenidos educativos. La mandataria aseguró que los materiales actuales se mantienen y forman parte del modelo pedagógico impulsado en los últimos años.

Desde Tlaxcala, Sheinbaum señaló que la Nueva Escuela Mexicana es parte estructural del proyecto político que encabeza. En ese sentido, afirmó que no existe una revisión de fondo a los libros, aunque sí se fortalecerán algunos contenidos históricos, particularmente en lo referente a la participación de las mujeres en la construcción del país.

Sheinbaum defiende los libros de texto de la SEP

La controversia surgió tras la salida de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos, cargo clave en la elaboración y distribución de los libros de texto gratuitos. El exfuncionario aseguró que recibió presiones para realizar ajustes que, según su versión, no cumplían con criterios pedagógicos sólidos.

Frente a esas declaraciones, Sheinbaum negó que exista una instrucción para modificar el enfoque de los materiales. Insistió en que los libros distribuidos en educación básica responden al modelo de la Nueva Escuela Mexicana y que el proyecto educativo no está en revisión estructural.

Sin embargo, la presidenta reconoció que sí se busca ampliar la presencia de figuras femeninas en los contenidos históricos, con el objetivo de ofrecer una narrativa más incluyente y representativa.

La destitución de Marx Arriaga y el trasfondo político

Marx Arriaga sostuvo públicamente que su salida estuvo relacionada con su negativa a realizar cambios específicos en los materiales educativos. Incluso denunció intentos de desalojo de su oficina y convocó a manifestaciones en defensa del proyecto original de los libros.

El episodio volvió a colocar en el centro del debate la discusión sobre el contenido ideológico, pedagógico y político de los libros de texto gratuitos. Desde su rediseño, estos materiales han sido objeto de controversia entre sectores académicos, padres de familia y actores políticos.

Nueva Escuela Mexicana y 4T: continuidad del modelo educativo

La Nueva Escuela Mexicana plantea un enfoque comunitario, humanista y crítico de la educación básica. Para el gobierno federal, este modelo representa una transformación respecto a esquemas anteriores.

Al menos por ahora, los libros de texto gratuitos seguirán circulando sin cambios de fondo, mientras el debate público sobre su contenido continúa en la arena política y académica.