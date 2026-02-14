Confirman primer caso de sarampión BCS en niña de Cabo San Lucas|Video

Especialistas de la salud realizan un bloqueo vacunal en el área donde habita la menor, consistente en aplicar vacunas a personas de entre seis meses y 49 años.

La Secretaría de Salud de Baja California Sur confirmó el primer caso positivo de sarampión, luego de recibir el resultado emitido por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), tras analizar las muestras tomadas a una niña de seis años, residente de la delegación municipal de Cabo San Lucas, quien se encuentra bajo seguimiento médico y resguardo domiciliario.

⚕️La titular de la @SSA_BCS , Ana Luisa Guluarte nos comparte los detalles de la estrategia que se está implementando ante el primero caso de sarampión en la entidad. pic.twitter.com/cD1dgsuX3K — Gobierno de BCS (@GobBCS) February 14, 2026

TE RECOMENDAMOS LEER: Vacuna contra el sarampión es prioritaria para menores ante brote en 7 estados

Implementan cerco sanitario en Los Cabos

La Secretaría de Salud, a través de la Jurisdicción Sanitaria 4 de Los Cabos y en coordinación con instituciones del sector, implementó un cerco sanitario en la zona donde se confirmó el caso, informó la titular de Salud, Ana Luisa Guluarte Castro.

Además se reforzó la respuesta sanitaria, movilizando brigadas de profesionales de la salud desde La Paz hacia Los Cabos, para reforzar las acciones de prevención y control de esta enfermedad viral.

Como parte de estas acciones se realizan estudios de contacto social para identificar a mas personas con síntomas asociados, a fin de aplicar las medidas de control correspondiente.

Asimismo, se lleva a cabo un bloqueo vacunal en el área donde habita la menor, consistente en aplicar vacunas a personas de entre seis meses y 49 años que cuenten con esquemas incompletos.

#ComunicadoSalud



Continúa jornada de vacunación contra el sarampión en todo el país, a la fecha se han aplicado 14 millones 297 mil 330 dosis



➡️ https://t.co/YJcWH9p5pN pic.twitter.com/3m1y2qGOs5 — SALUD México (@SSalud_mx) February 10, 2026

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde me vacuno? El nuevo portal para localizar las 21 mil sedes de vacunación

Refuerzan vacunación y vigilancia epidemiológica

Señaló que la paciente no tenía completo su esquema de vacunación, ya que solo contaba con la primera dosis, lo que subraya la importancia de que madres, padres y tutores revisen la cartilla de vacunación de sus hijas e hijos y acudan a la unidad médica más cercana para iniciar o completar la protección contra el sarampión, enfermedad que puede presentar complicaciones graves.

La menor, derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cursa la enfermedad sin mayores complicaciones hasta el momento y permanece en vigilancia permanente.

Hasta el momento no se tienen reportes de mas personas que presenten síntomas relacionados con el padecimiento, como fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis o erupciones cutáneas —desde sarpullido hasta pápulas y pequeñas manchas blancas en la parte interna de las mejillas—. No obstante, se exhorta a la población a acudir a valoración médica ante la presencia de cualquiera de estos signos.

Para fortalecer la respuesta sanitaria, la dependencia estatal movilizó brigadas de profesionales de la salud desde La Paz hacia Los Cabos, con el objetivo de reforzar las acciones de prevención y control de esta enfermedad viral, concluyó la servidora pública.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información