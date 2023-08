Solo hay 20 errores en libros de texto gratuito: Marx Arriaga

Al participar en la primera de varias conferencias explicativas sobre los libros de texto gratuitos como lo ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador y encabezadas por la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez Amaya; el subsecretario de Materiales Educativos, Marx Arriaga Navarro, se defendió de las críticas y señalamientos sobre los errores que se han detectado en los nuevos Libros de Texto Gratuitos, y aseguró que la elaboración de estos materiales es un logro, “una fiesta pedagógica”.

En Palacio Nacional, el funcionario aseguró que se logró fomentar la lectura, pues hasta los conservadores han leído los libros para detectar errores, como las manos de seis dedos que hubo en otros materiales y que en éstos no se encontraran, pues se realizaron con el corazón.

“Y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo y le agradecemos a todos aquellos que han dicho infamia sobre los libros de texto, porque han sido nuestros mejores promotores, todavía no salen los libros de los almacenes regionales y ya los consiguieron ellos, y los están leyendo con un detalle buscando errores, buscando comas mal, pues estás buscando manos de seis dedos como pasó su sexenios y no las encuentran, porque no, no las hay, se hizo con el corazón estos libros”, ironizó el funcionario.

Pero Marx Arriaga fue más allá al asegurar que en los cerca de 100 millones de ejemplares que serán distribuidos en todas las escuelas del país, sólo se encontraron cerca de 20 errores, el 0.09 por ciento.

“Hasta el momento sigo las redes sociales, me he mantenido a la distancia con prudencia para evitar linchamiento público, pero nuestra familia tiene 20,576 hojas y yo los errores que alcanzo a distinguir que ponen en las redes sociales, las áreas de oportunidad que tenemos no suban más de 20 y estoy siendo muy generoso, muy muy generoso, pero pongamos 20 velas 20,576 para que tengamos evidencia que esto ha sucedido, que no es la primera vez y digamos que tuviéramos nosotros 20 de oportunidad a lo largo de toda la familia, vistas 20,576 digamos, porque no han encontrado más, están ahora metiendo hojas, son de los libros de texto con tal de qué la familia, la sociedad, se levante, intente detener el proceso”, expresó Arriaga Navarro.

Por su parte, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, luego de dar una panorámica de lo que pretende la política educativa de este Gobierno, aseguró que no desaparecieron las materias como matemáticas.

"Sí existen las materias dentro de los Campos Formativos" que aparecen en los nuevos libros", indicó.

Leticia Ramírez reiteró la distribución de los nuevos libros: "Este año los alumnos recibirán tres libros de proyectos, tres de Nuestros Saberes y de Múltiples lenguajes. Maestras y maestros recibirán libros de texto sin recetas, son libros para polemizar, para aprender y cuestionar", aseguró la titular de la SEP.

“Miren, como lo dijo el señor presidente esta mañana, esperemos un poco, lo que les puedo decir es que nosotros en educación pública tenemos una permanente y constante comunicación, muy respetuosa, muy afable con todas y cada una de las autoridades educativas de los estados, hay diálogo, hay respeto, hay muchas coincidencias en cuanto a lo que necesitamos para el siguiente ciclo escolar en niñas niños y adolescentes, y todos coincidimos en que el próximo 28 de agosto empezarán las clases con libros de texto”, enfatizó Ramírez Amaya.

Además de Marx Arriaga y la titular de la SEP, estuvo acompañada de Ángel Díaz Barriga, investigador Emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE- UNAM) y dos docentes que dieron su testimonio y defensa a ultranza de los libros de texto gratuitos.

Los nuevos libros de texto ya se pueden consultar en el portal de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).

Este miércoles se hablará del libro de primer grado.