ASF detecta gastos sin comprobar por más de 5 mil millones en la cuenta pública 2024

Los más de cinco mil millones de pesos sin comprobar fueron en el último año de gestión de AMLO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó gastos sin comprobar por más de 5 mil 100 millones de pesos durante la revisión de la cuenta pública 2024, es decir, en el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al dar a conocer a la Cámara de Diputados los resultados de la segunda entrega de informes individuales de las auditorías aplicadas en 2024, el auditor David Colmenares Páramo explicó que el 11 por ciento de dichos recursos faltantes se atribuyen al gobierno federal y el 89 por ciento a los gobiernos estatales.

David R. Colmenares, auditor superior de la Federación Ampliar

¿Qué sectores registraron más irregularidades?

Los rubros donde se detectaron las principales irregularidades fueron el Poder Judicial de la Federación con el 49 por ciento de las anomalías, es decir, 272 millones de pesos, y el sector ambiental, con 190 millones por aclarar.

¿Qué entidades concentraron las observaciones?

El titular de la máxima institución fiscalizadora del país dijo que en el caso de las entidades federativas, el rubro de salud fue el que más anomalías presentó en la revisión del gasto de los gobiernos locales.

“En específico, las entidades federativas se detectaron presuntas irregularidades por más de 4 mil 600 millones de pesos, de los cuales desafortunadamente más del 35 por ciento fue en los servicios de salud prestados por los gobiernos estatales, mismos que fueron financiados con recursos de origen federal”. —

