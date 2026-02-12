Viernes 13 de Doble Hoy No Circula: Qué autos NO deben salir por contingencia ambiental en CDMX y Edomex
No arruines tus planes de San Valentín, verifica si tu vehículo puede transitar este 13 de febrero
Parece que esta vez el viernes 13 sí fue de mala suerte, pues se activó la contingencia ambiental y habrá Doble hoy No Circula. Te contamos cuáles son los vehículos que no deben salir si no quieren llevarse una multa antes de San Valentín.
Debido a la escasa dispersión de contaminantes y los altos niveles de ozono, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ha activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental. Aquí todos detalles sobre lo que señaló la CAME: Se activa la contingencia ambiental en CDMX y área metropolitana
Así que si no quieres que tus planes del 14 de febrero se arruinen, mejor verifica si tu automóvil puede salir a las calles del Valle de México este 13 de febrero.
>> Estos son los autos que pueden quedar libres de verificación gracias a este tipo de placas
¿Qué autos NO circulan en viernes 13 de febrero por Contingencia?
Bajo el protocolo de Fase 1, deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes vehículos:
- Holograma 2: TODOS los vehículos con este holograma (sin importar placa o engomado).
- Holograma 1: Aquellos cuya placa termine en número impar (1, 3, 5, 7, 9 y 0).
- Hologramas 0 y 00: Únicamente aquellos con engomado AZUL y terminación de placa 9 y 0.
- Vehículos con placas foráneas: Todos los que no tengan holograma “0” o “00”, o que no cuenten con convenio de verificación con la CDMX/Edomex.
- Taxis: Hologramas 0, 00, 1 y 2.
¿Quiénes SÍ pueden circular?
Los vehículos a los que no les afectará el Doble Hoy No Circula, son:
- Vehículos eléctricos e híbridos.
- Vehículos con Holograma 0 y 00 (excepto los de engomado azul, placas 9 y 0).
- Motocicletas.
- Transporte escolar, servicios de emergencia y vehículos de salud.
>> Multas de tránsito en CDMX: cuánto debo pagar por conducir sin licencia
Circular en contingencia puede costarte caro. La multa puede ir de 20 a 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a montos de entre mil 792 y 17 mil 924 pesos, además de que el vehículo podrá ser remitido al corralón.