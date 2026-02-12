Hoy No Circula jueves 12 de febrero: ¿Qué autos descansan hoy en CDMX y Edomex?

Estamos a un suspiro de que rinda la semana. Si tienes planeado salir a carretera, acudir a la oficina o simplemente moverte por la metrópoli este 12 de febrero, es vital que revises las restricciones del programa Hoy No Circula. En esta temporada donde el ambiente suele estar seco, la dispersión de contaminantes es más lenta, por lo que respetar el calendario es tarea de todos.

Evita que el presupuesto de febrero se te vaya en una infracción. Aquí te decimos qué placas deben quedarse guardadas hoy.

¿Qué autos no circulan este jueves 12 de febrero de 2026?

Según el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que tienen prohibido circular de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de la restricción y pueden transitar sin temor a multas son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

No respetar el Hoy No Circula te puede salir bastante caro. La sanción oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente). A esto hay que sumarle el costo de la grúa y el tiempo que tu auto pase en el depósito vehicular (corralón). ¡Mejor no te arriesgues!