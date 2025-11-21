Javier Duarte se queda en la cárcel: Jueza le niega la libertad anticipada

Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, seguirá en prisión luego que una jueza federal le negó la solicitud de libertad anticipada que interpuso su defensa.

El exfuncionario solicitó salir cinco meses antes de cumplir su sentencia de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La jueza destacó que el ex gobernador tiene dos procesos pendientes, uno de ellos por desaparición forzada.

((En desarrollo...))