Vacuna contra el cáncer logra frenar la enfermedad en 45 pacientes con riesgo por herencia antes de que apareciera

Una nueva vacuna funcionó en 45 pacientes logrando que sus defensas destruyeran cualquier señal de riesgo antes de que el cáncer de colon apareciera.

Los avances para combatir el cáncer son cada vez más prometedores, pues recientemente se dieron a conocer los resultados de más de diez años de trabajo en el desarrollo de una vacuna que busca frenar los tumores de colon mucho antes de que aparezca.

Se trata de la vacuna Nous-209, protagonista de un estudio encabezado por el médico e investigador madrileño Eduardo Vilar-Sánchez, la cual fue probada en 45 pacientes con síndrome de Lynch, una afección que los coloca en un riesgo considerablemente mayor de desarrollar tumores de este tipo.

Al inicio del estudio, ninguno de los participantes presentaba la enfermedad; sin embargo, sí tenían pequeños bultos llamados pólipos que, según reveló el periodista Nuño Domínguez en El País, pueden volverse cancerígenos. Para esto, la Nous-209, que utiliza un virus desactivado para enseñarle al sistema inmunológico a reconocer 209 proteínas presentes en los tumores, les fue administrada de modo que las defensas del organismo aprendieran a identificarlas y destruirlas en cuanto aparecen.

Y los resultados fueron mejores de lo esperado. La vacuna fue bien tolerada, no se registraron efectos secundarios y todos los pacientes desarrollaron una respuesta inmunitaria robusta, que además se fortalecía con una dosis de refuerzo anual. Lo más destacado es que el 85 % de los pacientes dejó de presentar estas lesiones y no volvió a aparecer ningún pólipo, lo que para muchos expertos significa que es posible detener el cáncer antes de que se desarrolle.

Aunque los científicos advierten que aún queda camino por recorrer y que estos resultados son de carácter exploratorio, el doctor Vilar-Sánchez considera que esta estrategia podría aplicarse a la población general en el futuro. Desde luego, será necesario identificar a las personas en riesgo, pero sin duda se trata de los primeros pasos hacia una estrategia basada en la prevención.

Dichos resultados fueron publicados en la revista Nature Medicine.