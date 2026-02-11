Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Cuándo cae el pago de 2,500 pesos en febrero 2026?

El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México confirma que el primer pago del año 2026, correspondiente al bimestre enero-febrero, beneficiando a miles de mujeres con un apoyo económico de 2 500 pesos directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Quiénes recibirán el apoyo Mujeres con Bienestar y cómo funciona?

El programa social, impulsado por el gobierno estatal, ofrece 2 500 pesos bimestrales a mujeres de entre 18 y 59 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social. Este apoyo busca fortalecer la autonomía económica de las beneficiarias y contribuir al bienestar familiar.

En 2026, se amplió el padrón para llegar a hasta 700 000 mujeres en el Estado de México, incrementando la cobertura respecto a ciclos anteriores.

Fechas y modalidad del depósito del programa Mujeres con Bienestar del EdoMex

Aunque no hay un calendario oficial detallado por letra de CURP como otros programas del Bienestar, la dispersión está programada para iniciar el lunes 16 de febrero de 2026 y se realizará de manera automática en las cuentas de las beneficiarias a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Una vez realizado el depósito, las beneficiarias pueden verificar su saldo en cajeros automáticos, mediante la app oficial de Mujeres con Bienestar o consultando su estado de cuenta en línea desde la plataforma del programa.

Más que dinero, los servicios complementarios de Mujeres con Bienestar

Además de los depósitos bimestrales, el programa brinda servicios integrales extra que muchas veces no se mencionan:

Asistencia médica telefónica,

Apoyo psicológico,

Orientación jurídica,

Talleres de capacitación y desarrollo personal,

Seguro de vida en algunos casos,información que forma parte de la estrategia para fortalecer la inclusión social y el bienestar más allá del apoyo económico.

Este enfoque integral busca que el programa no solo aporte recursos, sino herramientas para mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias y sus familias.