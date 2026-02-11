Frente Frío 34 entra a México: fuertes vientos, lluvias y descenso de temperatura en el norte y noroeste del país

El sistema conocido como Frente Frío número 34 tocará territorio mexicano desde la madrugada del miércoles 11 de febrero de 2026, provocando un descenso importante de temperaturas, lluvias aisladas y rachas de viento fuerte, especialmente en el noroeste, norte y partes del centro del país, según alertó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este fenómeno atmosférico, que llega impulsado por una masa de aire polar, hará que el clima cambie de manera brusca en zonas elevadas y llanuras. Las autoridades del clima y Protección Civil han pedido a la población prestar atención a los pronósticos en los próximos días para tomar precauciones.

Qué afecta el Frente Frío 34

Los efectos del frente frío ya se empezarán a sentir desde este miércoles en varias entidades:

Descenso de temperatura: las mañanas estarán más frías, sobre todo en zonas altas del noroeste y norte.

Viento fuerte: ráfagas de hasta 70 km/h pueden presentarse en áreas abiertas y costeras.

Lluvias y chubascos: se esperan lluvias ligeras a moderadas en distintos estados del país.

Posibles heladas: en regiones montañosas el mercurio podría caer por debajo de cero, con riesgo de heladas en la madrugada.

Regiones con mayor probabilidad de lluvia

Los modelos de predicción indican que, aunque no serán generalizadas, sí pueden ocurrir:

Chubascos dispersos en el noroeste (Baja California, Sonora y Chihuahua) .

. Intervalos de lluvia en entidades del norte y centro.

Ambiente húmedo durante las tardes en regiones del sureste y algunas partes del Golfo de México.

Esto significa que, aunque no todas las localidades verán lluvia fuerte, sí es probable que el clima esté inestable y con variaciones térmicas marcadas.

Posibles condiciones de frío extremo

El SMN advirtió que, con la llegada del frente frío, algunas zonas serranas podrían experimentar:

Temperaturas bajo cero en las mañanas y noches.

Heladas amplias en altitudes elevadas.

Sensación térmica aún menor debido al viento.

Por eso, se recomienda a las personas que viven en estas regiones tomar medidas preventivas, como abrigarse bien y evitar actividades al aire libre en horarios de más frío.

Recomendaciones para la población

Ante este cambio climático, Protección Civil y las autoridades del clima aconsejan:

Vestir ropa abrigadora, especialmente por las mañanas y noches.

Cuidar a niños y adultos mayores, que son más sensibles al frío.

Estar pendiente de posibles avisos de lluvia o viento severo.

Planear con anticipación los traslados, para evitar dificultades por lluvia o viento.

