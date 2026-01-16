EE.UU. alerta a aerolíneas por posible actividad militar en el espacio aéreo de México y Centroamérica

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió este viernes una serie de advertencias dirigidas a aerolíneas y operadores aéreos sobre el riesgo de actividades militares y posibles interferencias en los sistemas de navegación por satélite (GPS) al sobrevolar amplias zonas del espacio aéreo de México, Centroamérica y partes de Sudamérica.

Según el Notice to Air Missions, los avisos a los aviadores, (NOTAM), publicados este 16 de enero, la FAA recomienda que las compañías y tripulaciones extremen precauciones en vuelos que transiten sobre el océano Pacífico oriental, el Golfo de California y otras porciones de los espacios aéreos de México, Panamá, Colombia, Ecuador y países centroamericanos. La alerta, que no implica el cierre de rutas, estará vigente hasta el 17 de marzo de 2026.

La agencia estadounidense advirtió que los riesgos potenciales derivados de estas actividades tanto las operaciones militares como las interferencias en el sistema global de navegación por satélite podrían afectar aeronaves en todas las altitudes, incluyendo fases críticas de despegue, aterrizaje y crucero. En el documento se subraya la importancia de que las tripulaciones informen de inmediato cualquier anomalía en la navegación o avistamiento de tráfico militar no identificado.

PUEDE INTERESARTE: Estados Unidos y la invasión a México: ¿puede Donald Trump declarar la guerra a los cárteles como a su enemigo terrorista en Medio Oriente?

La alerta se produce en un contexto de tensiones geopolíticas y operaciones militares recientes en la región, como la intervención estadounidense en Venezuela en enero de 2026 y las reiteradas advertencias del presidente de Estados Unidos sobre el combate a organizaciones criminales transnacionales. Esto ha generado un incremento en la presencia de aeronaves militares en rutas internacionales y en zonas marítimas aledañas a América Latina.

Aunque la FAA es un organismo civil responsable de la seguridad aeronáutica, sus notificaciones reflejan una mayor coordinación con el Departamento de Defensa y las fuerzas armadas de Estados Unidos ante un panorama regional incierto, y buscan garantizar la seguridad de los vuelos comerciales y civils que conectan Norteamérica con Centro y Sudamérica.

TE RECOMENDAMOS LEER: Todas las invasiones de Estados Unidos a México: guerras, intervenciones y territorios perdidos

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una postura oficial sobre la advertencia de la FAA ni han confirmado si se han observado movimientos específicos de aeronaves militares en su espacio aéreo. Sin embargo, expertos en seguridad aérea señalan que este tipo de avisos a menudo preceden ejercicios o despliegues que pueden alterar temporalmente los corredores de vuelo habituales.

La advertencia de la FAA, en vigor por dos meses, ha llevado a aerolíneas a revisar protocolos operativos en la región y a mantener un monitoreo constante de las condiciones del espacio aéreo en el hemisferio occidental.