Estafas del 14 de febrero: Así puedes evitar fraudes en envío de flores, compras y regalos en línea

Las estafas de 14 de febrero suelen estar en páginas que imitan florerías de prestigio o mensajes de WhatsApp con tarjetas de regalo falsas.

Celebrar el 14 de febrero con un detalle es clásico, pero las compras de pánico en redes sociales son el gancho perfecto para los ciberdelincuentes. Desde ramos que nunca llegan hasta el robo de datos bancarios, el “phishing del amor” aprovecha que bajamos la guardia por las ofertas de último minuto y para que no pases un mal rato, aquí te ayudamos a detectar las estafas de 14 de febrero y te damos los mejores tips sobre cómo evitar fraudes en flores, compras y regalos online este San Valentín.

¿Cómo funcionan las estafas de San Valentín este 2026?

De acuerdo con alertas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el modus operandi de estas estafas se basa en la urgencia y la ilusión porque los delincuentes no solo buscan tu dinero, sino tu información personal:

Sitios que imitan florerías y otras tiendas de prestigio con fotos espectaculares, pero que desaparecen tras recibir el pago.

Mensajes por WhatsApp o correo que prometen tarjetas de regalo electrónicas de grandes tiendas.

Reservaciones en terrazas o paquetes de viajes románticos que exigen depósitos anticipados en cuentas de particulares y que, al llegar la fecha, resultan ser un fraude.

¿Cómo evitar ser víctima de un fraude el 14 de febrero?

Para que tu celebración no termine en una denuncia ante la Policía Cibernética, sigue estas recomendaciones:

Verifica la autenticidad: Antes de comprar, checa que el sitio web comience con https:// y tenga el icono del candado. Busca opiniones reales en fuentes externas, no solo en la página del vendedor. No proporciones datos bancarios en chats: Ninguna tienda legítima te pedirá los 16 dígitos de tu tarjeta o tu CVV a través de WhatsApp o mensajes directos de Instagram. Utiliza métodos de pago seguros: Prefiere el uso de tarjetas digitales con CVV dinámico o plataformas intermediarias como PayPal, que ofrecen protección al comprador en caso de que el producto no llegue. Desconfía de ofertas irreales: Si un reloj de lujo o un ramo de 100 rosas cuesta una fracción de su precio real, lo más probable es que sea una trampa.