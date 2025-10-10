El modus operandi del “toque fantasma”, la estafa con tarjetas cotactless que roba tu dinero sin que te des cuenta

Primero fueron las llamadas del “banco” desde el extranjero… y ahora, ¿el “toque fantasma”? Pues sí, resulta que los estafadores han encontrado una nueva forma de defraudar a la gente usando las tarjetas contactless, esas que funcionan con tecnología Near Field Communication (NFC), la misma que elimina la necesidad de deslizar la tarjeta o tener que ingresar tu PIN.

Si ya te estás imaginando por dónde va esto, te lo explicamos a detalle.

¿Qué es el “toque fantasma”?

De acuerdo con expertos en ciberseguridad de Kaspersky, el “toque fantasma” ocurre cuando los delincuentes interceptan la señal NFC (el token de pago) que genera una tarjeta o celular al realizar un pago sin contacto. Ese token se replica para hacer compras como si tuvieran tu tarjeta física.

Generalmente, esta estafa ocurre de forma presencial, aunque también puede hacerse vía remota... ya sabes, nunca hay imposibles para los estafadores, excepto trabajar.

Las tarjetas contactless funcionan con tecnología Near Field Communication (NFC).

¿Cómo funciona el “toque fantasma” de forma presencial?

En este caso, los delincuentes suelen acercarse a las personas cuando están en una fila o en un lugar con mucha gente. Usan un teléfono con lector NFC para capturar el token que genera tu tarjeta o celular.

En tiempo real, ese token se envía a otro cómplice, quien lo usa en una terminal para hacer compras. Lo peor es que todo sucede en cuestión de segundos, antes de que el token expire.

Así funciona el “toque fantasma” vía remota

Todo comienza con una llamada falsa del “banco”, que intenta convencerte de instalar una aplicación para “verificar” tu tarjeta. Una vez instalada, la app te pide acercar la tarjeta al celular… y justo ahí capturan el token. Esa información se reenvía a los criminales, quienes la usan para hacer compras de inmediato, porque si tardan el token expira.

Aunque parezca un método demasiado elaborado, muchas personas han caído en este tipo de fraudes.

El "toque fantasma" tiene dos modalidades: vía remota y presencial.

3 recomendaciones para evitar caer en el “toque fantasma”

La empresa Kaspersky, especializada en ciberseguridad y privacidad digital, recomienda seguir estas medidas para no ser víctima del “toque fantasma”:

Usa protección física guardando tus tarjetas en billeteras o portatarjetas con bloqueo NFC, así evitas que alguien lea tus datos a distancia.

Monitorea tus movimientos y revisa con frecuencia tus transacciones y facturas para detectar cualquier cargo sospechoso.

Descarga aplicaciones solo de tiendas oficiales y verifica siempre la reputación del desarrollador antes de instalarlas.

