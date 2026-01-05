Hallan automóvil de conductora que arrolló a motociclista y escapó en Iztapalapa

El auto es de color azul metálico de la marca Honda.

Autoridades de la Ciudad de México localizaron el automóvil presuntamente involucrado en el atropellamiento de un motociclista ocurrido en calles de la alcaldía Iztapalapa, un hecho que generó indignación luego de que la conductora huyera del lugar sin auxiliar a la víctima.

El atropellamiento ocurrió en una vialidad secundaria de la alcaldía Iztapalapa, cuando el motociclista fue embestido por el automóvil. Testigos señalaron que, tras el impacto, la conductora no descendió del vehículo ni solicitó ayuda, sino que se dio a la fuga. Un video en redes sociales muestra cómo el cuerpo del motociclista quedó bajo el automóvil y fue arrastrado varios metros.

Atropellan a motociclista en calles de Iztapalapa pic.twitter.com/cYhMcM9HFP — Franc (@paco__miranda) January 5, 2026

Cómo fue localizado el vehículo

Las autoridades lograron ubicar el automóvil gracias al seguimiento de su ruta mediante cámaras del C5 y grabaciones privadas. El análisis permitió identificar características clave del vehículo, como color, modelo y daños visibles compatibles con el impacto.

Una vez localizado, el automóvil fue asegurado para realizar peritajes mecánicos y de impacto, los cuales permitirán confirmar su participación directa en el atropellamiento.

El auto es de color azul metálico de la marca Honda.

Investigación en curso y posibles cargos

La Fiscalía CDMX continúa con la investigación para identificar plenamente a la conductora y deslindar responsabilidades. De confirmarse los hechos, podría enfrentar cargos por homicidio culposa, omisión de auxilio y abandono del lugar del accidente, delitos contemplados en el Código Penal de la Ciudad de México.

Autoridades reiteraron el llamado a conductores para respetar el reglamento de tránsito y recordaron que huir tras un accidente agrava la responsabilidad legal. El caso sigue abierto y se espera que en las próximas horas se informe sobre la situación jurídica de la presunta responsable.