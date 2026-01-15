;

Prohíben que dos personas viajen en una moto: Te decimos dónde, a partir de cuando, multas y cuál es la razón

La medida que entrará en vigor este 19 de enero generó rechazo entre los motociclistas peruanos

Viajes en motocicleta

Viajes en motocicleta / NurPhoto

En Perú queda prohibido que dos personas viajen a bordo de una misma motocicleta, a través de un decreto que se firmará en las próximas horas, anunció el presidente de transición, José Jerí.

En la primera etapa, quienes violen esta restricción recibirán una multa, algo que los motociclistas califican de injusto y discriminatorio.

La razón por la que las motos no podrán circular con dos personas a bordo

Aunque las motocicletas ya son habituales en grandes ciudades debido a sus ventajas en movilidad, en Perú también son el medio de transporte preferido por los delincuentes para llevar a cabo los delitos de extorsión y al sicariato (es decir, al asesinato por encargo).

Esta medida forma parte de la Ley 32490, una estrategia integral contra la extorsión y el sicariato que también rastreará los pagos por extorsión a través de inteligencia financiera, creará un fondo de riesgo para proteger a las empresas afectadas por estas agresiones, además de otras compensaciones.

El presidente José Jerí anunció que el Consejo de Ministros aprobará la ley este sábado 16 de enero y se publicará un día después para que entre en vigor el lunes 19 de enero de 2026.

Moto con copiloto / Westend61

De cuánto es la multa porque dos personas viajen en una moto en Perú

De manera inicial, las infracciones se cobrarán con puntos que ponen a los motociclistas en riesgo de perder su licencia.

  • En la primera infracción el conductor perderá 50 puntos en su récord y se le impondrá una multa económica
  • En la segunda infracción por llevar a dos personas en una moto se restan 60 puntos adicionales, es decir, se cancela definitivamente su licencia de conducir.

Licencia de conducir para motocicletas

