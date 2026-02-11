Critican consulta de “alerta presidencial”: Piden no complicar la alerta sísmica para celulares

Críticas en la consulta de la alerta presidencial exigen una alerta sísmica para celulares más funcional.

A horas de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abriera la consulta pública para decidir el nuevo nombre de la “alerta presidencial”, la participación ciudadana ha dejado claro que el debate va mucho más allá del mensaje de la alerta sísmica para celulares.

Entre los comentarios ya hay un abanico de posturas que va entre quienes critican la relevancia misma de la consulta, quienes aprueban el cambio y aquellos que aprovechan el espacio para proponer otro tipo de ajustes, todo esto mientras la capital se prepara para el simulacro del próximo 18 de febrero a las 11 de la mañana.

Sin embargo, hay una tendencia que parece dominar la consulta: la vuelta a lo simple. Gran parte de los participantes coinciden en que el mensaje debería limitarse a decir “alerta sísmica”, evitando complicaciones innecesarias. Al respecto, usuarios han señalado que no hay razón para complejizar el sistema de alarma, pues con que el dispositivo alerte es más que suficiente. Pero, también hay voces más ácidas que cuestionan las prioridades de la administración en turno.

Me parece irrisorio que en este país tengan que abrir una consulta ciudadana para tomar estas decisiones. Ojalá lo hicieran con temas mucho más críticos en México en donde claramente los poderes no han sido capaces de definir. — Nahisla Sabbagh en el portal de la consulta.

Ciudadanos coinciden en la consulta de la "alerta presidencial": piden no complicar el sistema de la alerta sísmica para celulares Ampliar

Además, otro punto de fricción ha sido el sonido que emite este sistema de alertamiento; hay quienes argumentan que el tono altera los nervios de personas con condiciones neuropáticas o enfermedades del sistema nervioso, mientras que otros ponen el foco en los adultos mayores. Sobre este punto, Maria Jose Rodriguez compartió su experiencia personal comentando que vive con sus padres de la tercera edad y que, para ellos, el sonido resulta bastante fuerte e impactante, aunque del lado opuesto también hay ciudadanos que consideran que la intensidad sonora es adecuada para cumplir su función.

Si ya se cuenta con alertas sísmicas instaladas en distintos puntos de la ciudad, ¿por qué no invertir en realizar las reparaciones correspondientes e instalar algunas más? La mayoría de los ciudadanos identificamos el sonido y nos resulta más fácil actuar. Hay que considerar a las personas que enfrentan alguna condición; en específico, ¿cómo se les da aviso? — Claudia Rojas en el portal de la consulta.

Este proceso de consulta parece ser la respuesta a una observación que la propia presidenta Sheinbaum realizó el pasado 16 de enero, tras un sismo de magnitud 5.3. En ese momento, la mandataria cuestionó al titular de la Agencia de Transformación Digital, Pepe Merino, señalando que aún no se le había retirado la etiqueta de “alarma presidencial”. Ahora, queda en manos de la ciudadanía decidir si un cambio de nombre es la prioridad que el sistema de prevención realmente necesita.