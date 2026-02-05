Primer Simulacro 18 de febrero 2026: Guía de los 7 pasos para realizarlo en CDMX y Edomex

Checa esta guía sobre el Primer Simulacro de febrero 2026 con los 7 pasos para realizarlo en Edomex y CDMX.

Las autoridades han emitido las recomendaciones oficiales para la participación ciudadana en el Primer Simulacro del 18 de febrero de 2026. De acuerdo con el protocolo, esta es la guía de los 7 pasos que para realizarlo en CDMX y Edomex de manera coordinada y bajo los lineamientos de Protección Civil.

¿Cuándo es el Primer Simulacro de 2026?

El primer simulacro de 2026 será el miércoles 18 de febrero a las 11:00 de la mañana. Para esta ocasión, la hipótesis será un sismo de magnitud 7.2 con epicentro a 11 km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

¿Cuándo es el Simulacro Nacional 2026?

Basándonos en el calendario de 2025, es probable que se realice un segundo ejercicio en abril de 2026 y el ya acostumbrado del 19 de septiembre. Sin embargo, las autoridades de Protección Civil confirmarán estas fechas más adelante en el año.

¿Cuáles son los 7 pasos para realizar un simulacro?

Para que el Simulacro 18 de febrero 2026 sea efectivo, las autoridades de la capital mexicana recomiendan seguir estos 7 pasos:

Imaginen: Visualicen una situación de emergencia real en el hogar o oficina y planeen qué haría cada integrante. Acuerden responsabilidades: Asignen tareas. ¿Quién cierra el gas? ¿Quién ayuda a los abuelos? ¿Quién lleva la mochila de emergencia y a las mascotas? Voz de alarma: Al escuchar el sonido, interrumpan sus actividades de inmediato. No olvides cerrar suministros de agua y electricidad. Evacúen o repliéguense: Sigan las rutas hacia las zonas de menor riesgo. Es vital que midas el tiempo que tardas en llegar; cada segundo cuenta. Mantengan la calma: No corras, no grites y no empujes. Actuar con decisión evita accidentes adicionales. Punto de reunión: Lleguen al lugar acordado previamente (lejos de postes o vidrios) y verifiquen que todos estén a salvo. Evalúen: Al terminar, revisen qué salió mal. ¿Alguien se distrajo? ¿La ruta estaba bloqueada? Ajusten sus acciones para la próxima vez.

¿Cuáles son las fechas de los simulacros de 2026?

Estas son las fechas de los simulacros en 2026:

18 de febrero de 2026 .

. 19 de septiembre 2026.

¿Cuándo sonará la alerta sísmica 2026?

La alerta sísmica sonará el 18 de febrero a las 11:00 horas en los altavoces de la Ciudad de México y el Edomex.

