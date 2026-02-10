“Yo nada más en ese lugar ocupé 20 minutos”, asegura Juanita Guerra sobre su visita a la estética

No existe ninguna irregularidad en el uso de estas instalaciones, aseguró Juanita Guerra. Foto: Redes sociales

Para la senadora Juanita Guerra, integrante del Partido Verde, 20 minutos de su tiempo personal se convirtieron en un escándalo nacional al exhibirse un video de ella en el salón dentro del Senado.

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Juanita Guerra detalló que se trató de un servicio express y que acudió a un retoque de tinte que le tomó solamente 20 minutos.

“Si es un grave delito, que no lo considero así, ocupar 20 minutos de mi comida para lo que realicé que fue un retoque de tinte, que nunca imaginé que fuera nada oculto, porque estamos en un lugar público, pero si es así, que me descuenten el día de dieta, y a ver en qué van a utilizarlo”. — Juanita Guerra

Te podría interesar: ¿Fodongos en el Senado? Reabren salón de belleza a petición de legisladoras

¿Qué explicó sobre su asistencia al salón de belleza?

Señaló que acudió al salón tras una invitación directa de sus compañeras de la bancada de Morena, y que su asistencia fue un acto de solidaridad con sus colegas.

No existe ninguna irregularidad en el uso de estas instalaciones, aseguró la funcionaria, pues funcionan bajo un esquema de servicios rápidos para los legisladores.

Especificó que el costo del servicio osciló entre los 300 y 500 pesos, monto que cubrió íntegramente con sus propios recursos y durante su horario de comida, por lo que rechazó cualquier señalamiento de presupuesto público.

Al aire // Senadora exige sororidad y una explicación por cierre de Salón de Belleza en la instalaciones legislativas.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM

con @EnriqueEnVivo por #WRadio con la senadora @JuanitaGuerra_M .https://t.co/8u8X6dBQ3j pic.twitter.com/qTuQkFIWPv — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) February 11, 2026

También puedes leer: Juanita Guerra denuncia violencia política de género tras polémica por salón de belleza del Senado

¿Qué dijo sobre la difusión del video?

La legisladora defendió su trayectoria política y su trabajo en favor de la seguridad en Morelos, vinculando la difusión de estas imágenes con un presunto hostigamiento derivado de sus denuncias contra la extorsión.

El material audiovisual, capturado de forma abrupta y violenta, fue manipulado incluso con inteligencia artificial para dañar su imagen, aseguró Juanita Guerra, aunque estos ataques no frenarán su labor legislativa.

Síguenos en Google News y encuentra más información