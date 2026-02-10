Juanita Guerra denuncia violencia política de género tras polémica por salón de belleza del Senado

La senadora del PVEM, Juanita Guerra salón Senado, denunció violencia política de género por una imagen en la sala de belleza de la Cámara Alta.

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (Juanita Guerra salón Senado) condenó que su nombre se haya hecho viral tras ser sorprendida mientras se realizaba un servicio de estética en el salón de belleza del Senado de la República, situación que —aseguró— ha derivado en violencia política de género en su contra.

En entrevista con reporteros de la fuente, la legisladora afirmó que la imagen difundida fue manipulada con dolo y utilizada para descalificarla públicamente, reduciendo su labor legislativa a un tema personal.

Esta es la foto que de dice la senadora del PVEM fue modificada para señalarla.

¿Qué dijo Juanita Guerra sobre la imagen viral?

Guerra sostuvo que fue invitada por un grupo de senadoras de Morena al salón de belleza de la Cámara Alta, aunque aclaró que no revelará los nombres de quienes la convocaron. Precisó que dicho servicio se encuentra en funcionamiento desde el año pasado.

La senadora enfatizó que no se trató de un privilegio indebido y que el servicio fue pagado de su propio bolsillo.

¿Cuánto pagó y qué pidió al Senado?

Detalló que el costo del servicio fue de 500 pesos y solicitó formalmente a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que se haga pública y transparente toda la información relacionada con la operación y el uso del salón de belleza del Senado.

La legisladora reiteró que el señalamiento mediático en su contra constituye un acto de violencia política de género, al buscar desacreditarla por razones ajenas a su trabajo parlamentario.

