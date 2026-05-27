¿Qué cuidados debes darle a tu aire acondicionado según CFE para que tu recibo de luz no llegue alto?

El calor ya se empieza a sentir y es que cada vez más se acerca el verano, por lo que las altas temperaturas ya empiezan a hacer de las suyas en el ambiente y más en las entidades del norte y el sur del país, haciendo que los hogares mexicanos mantengan el aire acondicionado encendido casi todo el día y que su consumo de luz se eleve. Es por eso que te cuento los consejos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cuidar tu minisplit, haciéndolo más eficiente y que el consumo de electricidad no se dispare.

Durante los próximos meses, los aires acondicionados se convertirán en los aparatos que no pueden faltar en el hogar para sobrevivir al calor. Y para que tu minisplit sea eficiente: que refresque bien la casa y que tu recibo de luz no se eleve, hay que darle ciertos cuidados para que su tiempo de vida y funcionamiento sean prolongados sin afectar tu bolsillo.

¿Cómo cuidar tu aire acondicionado para que refresque y no gaste tanta luz?

Es normal que por la época de calor el consumo de energía suba, más si recurrimos a tener el A/C encendido casi todo el día. Pero para evitar que tu recibo de la CFE se eleve hasta los cielos por su constante uso, hay forma de cuidarlo.

Antes, es importante explicarte que todo radica principalmente en el buen estado del aparato; es decir, si tu aire funciona bien al darle un buen cuidado, los niveles de consumo de energía no serán mayores. Estos son los consejos principales:

Darle mantenimiento cada 6 meses. Esto incluye limpieza a filtros, evaporador y condensador y poner atención a cuando requiera un cambio de filtros nuevos.

Reemplazar los A/C cuando tengan más de diez años de antigüedad.

¿Cómo ahorrar luz con el aire acondicionado? Recomendaciones de la CFE para que tu recibo no se dispare

Asimismo, hay que tomar en cuenta que para no dañar nuestro aparato y que enfríe bien, este debe estar en funcionamiento solo si las puertas y ventanas están cerradas.

Ya que si el A/C se encuentra encendido, pero tenemos salidas por donde se escapa el aire, lo único que sucederá es que el espacio no se va a enfriar por completo y tu minisplit solo se va a forzar tratando de llegar a una temperatura menor. Por ende, este trabajo forzado solo haría que el aparato gaste más luz.

De este modo, darle su mantenimiento también hará que funcione correctamente, que enfríe eficientemente sin forzarse, sin consumir energía de más.

También, de ser posible, la CFE recomienda adquirir equipos con tecnología inverter, o sea con tecnología de ahorro de luz.

¿CFE cambia tu aire acondicionado viejo por uno nuevo?

Una iniciativa que la Comisión Federal de Electricidad tiene para que el consumo de luz en la época de calor no afecte el bolsillo de los hogares mexicanos es sustituir los minisplits viejos por aires acondicionados nuevos: Acá te cuento mejor los detalles: CFE Cambia tu aire acondicionado viejo por uno nuevo.