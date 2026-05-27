¿Sabías que puedes pagar multa de miles de pesos por usar el GPS al conducir en Edomex? En estos casos aplica infracción

El uso del GPS al manejar puede costarte una multa de miles de pesos en Edomex.

Ser el propietario de un automóvil y manejar conlleva una gran responsabilidad, ya que no es solo cuestión de moverte y trasladarte de manera eficiente de un punto a otro, también hay un reglamento de tránsito que seguir para evitar multas de tránsito y proteger la integridad tanto de conductores como de transeúntes.

En el caso del Estado de México, quiero contarte sobre un punto importante que marca su reglamento de tránsito y que sin duda puede salvarte de una infracción de miles de pesos.

Se trata de una multa a la que podrías hacerte acreedor si usas el GPS al conducir por las calles del Estado de México. Claro, usar una app de geolocalización no es una falta vial, siempre y cuando lo hagas de la manera correcta al manejar.

El uso de GPS se ha hecho esencial a la hora de conducir, pues las ciudades son tan grandes que a veces es imposible memorizar miles de calles y caminos; o el hecho de que pueden mostrarte rutas más cortas, rápidas o con menos tráfico, lo convierten en una gran herramienta para la movilidad.

De que se puede usar el GPS a la hora de moverte en tu auto, claro que se puede. Sin embargo, hay formas y la manera correcta de hacerlo para evitar que la policía de tránsito te multe; aquí te la cuento.

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¿Me pueden multar en Edomex por manejar usando GPS?

De acuerdo al Reglamento de Tránsito del Estado de México, hay medidas claras para mantener la atención en el camino y cuidar la integridad de todos. Los conductores deben abstenerse de utilizar objetos que representen un distractor para la conducción segura, aunque se exceptúa el uso de manos libres u otras tecnologías. Por lo que el reglamento marca como causa de una infracción el utilizar el teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento.

Esto quiere decir que si usas la app de geolocalización como Waze o Google Maps desde tu celular y sostienes el móvil con tu mano en lugar de hacerlo desde un soporte, mientras estás en movimiento, estás faltando al reglamento y te pueden sancionar.

De este modo, no significa que usar un mapa digital sea malo, lo que no es correcto, es tener las manos ocupadas y manipulando cualquier otro objeto mientras estás al volante.

¿Cuánto cuesta la multa por llevar el GPS en la mano mientras manejas?

La infracción por ir manipulando objetos que pueden representar un distractor, como lo puede ser tu celular con el GPS, se divide en 3 tres multas dependiendo el historial de cumplimiento del conductor:

16 UMAS - $1,876.96 pesos: Cuando el infractor transgrede la norma y no tiene sanciones de tránsito pendientes de pago.

18 UMAS - $2,111.58 pesos: Cuando el infractor tiene de dos a tres sanciones de tránsito pendientes de pago.

20 UMAS - $2,346.20 pesos: Cuando el conductor registra cuatro o más sanciones de tránsito pendientes de pago.

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¿Cómo evitar que te infraccionen?

Para que la policía de tránsito no te detenga en Edomex por el uso de GPS puedes seguir estas recomendaciones:

Si tu automóvil es de los modelos más recientes, lo ideal es que pongas el Waze o el Google Maps en la pantalla de tu carro, así evitas cargar tu celular con la mano.

Antes de arrancar tu automóvil, configura tu ruta para que no tengas que hacerlo una vez que hayas empezado a conducir.

Ahora bien, si no lograste meter tu ruta antes de poner el carro en marcha o si necesitas cambiar la dirección de destino o revisar el mapa, puedes orillarte a un sitio seguro y hacer las modificaciones.