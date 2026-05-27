Feriado junio 2026: estos trabajadores mexicanos tendrán un nuevo día de descanso

Estos empleados tendrán un día de descanso en junio por el Mundial. Getty Images

Miles de trabajadores en México tendrán un nuevo día de descanso durante junio de 2026, luego de que autoridades confirmaran la suspensión oficial de labores para determinados sectores laborales y empleados vinculados a procesos institucionales y administrativos.

Aunque la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los días feriados obligatorios oficiales en México, existen fechas extraordinarias, como la que será este próximo 11 de junio del 2026 por la inauguración del Mundial de futbol en la Ciudad de México, que pueden convertirse en jornadas de descanso para ciertos trabajadores, especialmente empleados del sector público, instituciones bancarias y personal relacionado con procesos electorales o administrativos.

Durante junio de 2026, uno de los descansos confirmados aplicará principalmente para trabajadores de instituciones financieras y empleados públicos en algunos estados donde habrá actividades oficiales extraordinarias y ajustes de calendario laboral.

Te puede interesar: Mundial 2026: Clara Brugada reitera llamado al Home Office en CDMX

¿Qué trabajadores tendrán descanso en junio de 2026?

De acuerdo con información oficial publicada este 2026 por instituciones laborales y bancarias en México, algunos trabajadores que podrían recibir suspensión de actividades son empleados bancarios, personal gubernamental y trabajadores de oficinas administrativas que ajustarán operaciones durante fechas específicas de junio.

Además, ciertos estados contemplan pausas laborales derivadas de procesos internos, jornadas conmemorativas o cierres administrativos relacionados con actividades oficiales. Las autoridades recordaron que este tipo de descansos no siempre aplican para todos los empleados del país.

En el caso de los bancos, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suele publicar cada año el calendario oficial de suspensión de operaciones para instituciones financieras. Algunas sucursales podrían modificar horarios o suspender actividades dependiendo de las disposiciones de junio de 2026.

Te puede interesar: Selección de Futbol de Irán se concentrará en México y no en EE.UU.

¿El nuevo feriado de junio 2026 es obligatorio según la Ley Federal del Trabajo?

La Ley Federal del Trabajo establece únicamente ciertos días de descanso obligatorio para todos los trabajadores en México. Entre ellos destacan el 1 de enero, el 1 de mayo, el 16 de septiembre y el tercer lunes de noviembre, entre otros.

Sin embargo, las autoridades aclararon que algunos descansos extraordinarios, como el del 11 de junio por la inauguración del Mundial de futbol 2026, pueden aplicarse únicamente para determinados sectores laborales o instituciones públicas. Esto significa que no todos los trabajadores tendrán derecho automático a suspender labores durante junio de 2026.

Especialistas laborales recomiendan revisar directamente con las empresas o dependencias correspondientes para conocer si el beneficio aplicará de manera oficial según el contrato o reglamento interno de trabajo.

Qué pasa si te hacen trabajar durante un día feriado en México

En caso de que un trabajador deba laborar durante un día de descanso obligatorio reconocido oficialmente, la Ley Federal del Trabajo establece que el empleado tiene derecho a recibir un pago adicional.

La legislación mexicana indica que quienes trabajen en un feriado obligatorio deben recibir, además de su salario normal, un pago doble adicional por el servicio prestado. Es decir, el trabajador podría recibir hasta un salario triple por esa jornada.

Por ahora, autoridades y organismos laborales mantienen actualizaciones sobre posibles ajustes de calendarios durante junio de 2026, por lo que millones de trabajadores permanecen atentos a nuevas disposiciones oficiales.

El posible nuevo descanso de junio ya comenzó a generar interés entre empleados y usuarios en redes sociales, especialmente entre quienes buscan confirmar si tendrán un fin de semana largo o suspensión de actividades laborales en México.