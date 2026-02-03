BTS llega a Netflix: ¿Cómo ver el concierto de la banda en vivo en el tour ‘ARIRAG’ en México?

El regreso de BTS no es solo una noticia musical: es un evento global que marca una nueva etapa para el grupo de K-pop más influyente de la última década. Tras una pausa obligada por el servicio militar de sus integrantes, BTS vuelve a los escenarios y lo hará a lo grande, con un concierto que será transmitido en vivo por Netflix, lo que permitirá que millones de fans en todo el mundo (incluido México) formen parte de este momento histórico.

¿Cuándo se transmitirá el concierto de BTS en Netflix?

De acuerdo con la información oficial, el concierto de regreso de BTS será transmitido en vivo a través de Netflix durante 2026, en una fecha que la plataforma dará a conocer con mayor precisión en las próximas semanas. La intención es que el show pueda verse de manera simultánea en distintos países, convirtiéndose en uno de los eventos musicales más vistos del año vía streaming.

¿De qué trata el disco ‘Arirang’ de BTS?

‘Arirang’ es el álbum con el que BTS acompaña su regreso a los escenarios y representa un homenaje a sus raíces culturales. El título hace referencia a una canción tradicional coreana considerada un símbolo nacional, y el disco mezcla sonidos contemporáneos del K-pop con elementos tradicionales, buscando conectar el pasado y el presente del grupo.

¿Por qué es tan importante el regreso de BTS a los escenarios?

El regreso de BTS es clave porque marca el reencuentro del grupo completo tras cumplir con sus obligaciones militares, algo que sus fans han esperado durante años. Además, confirma que la banda sigue apostando por proyectos globales, como la transmisión de su concierto en Netflix, rompiendo fronteras entre la música en vivo y las plataformas digitales.

Para la industria musical, el comeback de BTS también representa un impulso importante al entretenimiento en vivo y al streaming, consolidando su impacto cultural a nivel mundial.