Hoy No Circula 10 de febrero: Evita multas; estos carros no salen en martes

Si estás a punto de subirte a tu auto este 10 de febrero, detente un segundo y verifica el Hoy No Circula y si tienes permitido salir con tu vehículo.

Recuerda que en este mes se presentan condiciones de estabilidad atmosférica que pueden atrapar los contaminantes, por lo que respetar el Hoy No Circula es nuestra mejor herramienta para evitar que se decrete una Contingencia Ambiental.

¿Qué autos no circulan este martes 10 de febrero de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes están exentos de la restricción?

Los vehículos que pueden transitar libremente, sin importar su terminación de placa, son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

No respetar el programa este 2026 te puede salir caro. La multa oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sin contar el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el corralón.