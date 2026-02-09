Hoy No Circula lunes 9 de febrero: ¿Qué autos descansan en el inicio de semana?( Getty Images )

Arrancamos la segunda semana de febrero y la movilidad en el Valle de México se reporta intensa desde las primeras horas. Para evitar que la famosa “cuesta de febrero” se vuelva más pesada, es fundamental que verifiques el Hoy No Circula y si tu vehículo tiene permiso para circular este día.

El programa Hoy No Circula se mantiene activo para vigilar las emisiones en la Zona Metropolitana, especialmente en estos días donde la estabilidad atmosférica suele concentrar los contaminantes por la mañana.

¿Qué autos no circulan este lunes?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente el 9 de febrero?

Los siguientes vehículos están exentos de las restricciones y pueden transitar sin problemas:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

Si decides ignorar la restricción, podrías recibir una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un costo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del traslado de tu vehículo al corralón, lo que te haría perder tiempo y dinero en este lunes.