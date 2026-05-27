Aprobación de Claudia Sheinbaum baja a 68%: Sinaloa y la inseguridad pesan en encuesta Enkoll

La presidenta Claudia Sheinbaum registra 68% de aprobación en mayo de 2026, de acuerdo con una encuesta de Enkoll.

El “blindaje” político de la presidenta Claudia Sheinbaum comienza a resentir los costos de las crisis de seguridad pública y los conflictos de gobernabilidad. Al cierre de mayo de 2026, su aprobación registra un nuevo desgaste al ubicarse en un 68%, la cifra más baja en lo que va de su administración.

Así lo revelan los datos de la más reciente encuesta de Enkoll, realizada para El País y W Radio, que muestra una caída de seis puntos porcentuales en comparación con el cierre de diciembre de 2025, cuando la mandataria registraba un 74% de aceptación, rompiendo la tendencia de recuperación del primer trimestre del año.

¿Por qué la aprobación de Sheinbaum cayó a su nivel más bajo en 2026?

A finales de 2025, el 74% de aprobación ya era considerado el punto más bajo de una serie histórica que inició por encima del 80%. A pesar de que en marzo de 2026 hubo un repunte temporal debido a operativos federales de seguridad, la medición de este mes revela una tendencia a la baja acompañada de un incremento en los índices de desaprobación, capturando un descontento creciente en sectores apartidistas, principalmente relacionados con la inseguridad que se percibe en el país y las crisis en el gobierno.

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Sinaloa y Chihuahua: factores en el desgaste presidencial de Sheinbaum

El análisis de Enkoll asocia la pérdida de apoyo popular con la persistencia de la violencia y el desgaste político en entidades del norte y noroeste de la República, destacando:

En Sinaloa , el debate sobre la credibilidad del gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya sigue pesando; un 62% de los encuestados considera creíbles las acusaciones en su contra él y a otros nueve ciudadanos mexicanos hechas por Estados Unidos.

, el debate sobre la credibilidad del gobernador con licencia de Rubén Rocha Moya sigue pesando; un 62% de los encuestados considera creíbles las acusaciones en su contra él y a otros nueve ciudadanos mexicanos hechas por Estados Unidos. En Chihuahua, existe un respaldo del 66% de la ciudadanía hacia un eventual juicio político y desafuero contra la gobernadora de la oposición, Maru Campos.

¿Qué sostiene aún la popularidad de Claudia Sheinbaum?

Hay un cambio muy importante en las prioridades y preocupaciones de los y las mexicanas si se compara el escenario actual con el cierre del año pasado, según Enkoll:

El pilar que sostiene la popularidad de Sheinbaum sigue siendo la política social. Las becas y los programas dirigidos a las mujeres se mantienen como los logros más reconocidos de manera espontánea. Su base de apoyo más sólida continúa localizándose en los sectores de mayor edad, beneficiarios de las pensiones universales.

Mientras que en diciembre de 2025 la preocupación de la ciudadanía se dividía entre la inflación y la inseguridad, para mayo de 2026 la inseguridad y el crimen organizado son holgadamente el “error” más señalado.

Y, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum logra retener un sólido respaldo mayoritario que supera las dos terceras partes del electorado, el ecuador de 2026 arranca con una erosión del respaldo en el mediano plazo. Las redes de apoyo económico de la política social, si bien efectivas como contrapeso, ya no resultan completamente inmunes a los costos políticos de la crisis de seguridad y escándalos que hoy enfrenta.

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