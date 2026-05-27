PAN en CDMX exige al STC Metro transparentar 57 millones de pesos

“La falla constante de escaleras eléctricas en el Metro no es algo nuevo; es una situación que el Gobierno ha venido arrastrando durante años”: FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Acción Nacional acusó retrasos, obras inconclusas y fallas constantes que afectan diariamente a miles de usuarios del STC Metro.

La presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña, exigió al Gobierno capitalino transparentar el destino de 57 millones de pesos destinados a la reparación y mantenimiento de Escaleras Metro.

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Fallas y retrasos en estaciones del Metro

Evidenció que las fallas constantes continúan afectando la movilidad de miles de usuarios en distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo.

“La falla constante de escaleras eléctricas en el Metro no es algo nuevo; es una situación que el Gobierno ha venido arrastrando durante años”, sostuvo.

Gutiérrez Ureña exhortó al gobierno central para agilizar la rehabilitación y entrega de escaleras eléctricas, al advertir que las deficiencias en el servicio generan aglomeraciones y complicaciones diarias para usuarios, adultos mayores y personas con discapacidad.

“No se trata de que faltan pocos días para el Mundial; por el contrario, es un problema que el Gobierno ha arrastrado durante años”, afirmó.

La panista indicó que el Congreso capitalino autorizó montos importantes para mantenimiento e inversión en el Metro; sin embargo, acusó que no existen avances claros ni resultados visibles en diversas estaciones.

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Señalan obras inconclusas rumbo al Mundial

Señaló que el Gobierno no se anticipó a las obras rumbo al Mundial y todavía existen estaciones “en obra negra” que difícilmente estarán listas en menos de dos semanas.

“Lo peor es que son los usuarios quienes tienen que sortear cascajo, materiales y escaleras eléctricas detenidas en los pasillos”, expresó.

Entre las estaciones con mayores afectaciones mencionó San Pedro de los Pinos, Auditorio, Mixcoac y Barranca del Muerto, de la Línea 7; así como Miguel Ángel de Quevedo, Copilco e Hidalgo, en la Línea 3.

También aseguró que diariamente se reportan fallas en las líneas 2, 4, 9 y 12 del Metro.

La dirigente recordó que en enero la jefa de Gobierno, Clara Brugada, entregó 20 nuevas escaleras eléctricas y anunció una meta de renovación de 120 equipos para 2030.

“Creo que esa promesa ha quedado muy lejos”, declaró.

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