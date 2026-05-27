Maru Campos comparece ante la FGR en la CDMX por presunta operación de la CIA en Chihuahua

Maru Campos comparece ante la FGR en la CDMX

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acude a las instalaciones de la Fiscalía General de la Repúbica en la Ciudad de México para rendir declaración, modificando la sede inicial prevista en Ciudad Juárez.

La mandataria estatal llegó al recinto respaldada por el dirigente del PAN, Jorge Romero, y por Roberto Gil.

Campos atiende esta comparecencia para revisar la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo contra laboratorios en la Sierra Tarahumara.

Al no existir un informe previo a la Federación sobre dicha acción, Sheinbaum ha exigido explicaciones a la Embajada de Estados Unidos y acusado en numerosas ocasiones a la gobernadora de la oposición de vulnerar la soberanía nacional.