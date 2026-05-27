 Reitera Mario Delgado diálogo con la CNTE y anuncia mesas técnicas sobre ISSSTE y USICAM|Video

El Gobierno federal mantiene abierta la ruta del diálogo con la Sección 22 de la CNTE y reiteró la propuesta de instalar mesas técnicas para analizar posibles reformas a la Ley del ISSSTE de 2007 y la desaparición de USICAM: Mario Delgado

Mediante un mensaje videograbado y difundido en sus redes sociales ya casi a la medianoche del martes, luego de una reunión encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y en la que también participaron el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el director general del ISSSTE, Martí Batres, Delgado afirmó que la administración federal privilegia el diálogo sobre la confrontación.

Por instrucción de nuestra presidenta, @Claudiashein, el día de hoy recibimos a integrantes de la Sección XXII de la #CNTE. Estuvimos presentes, la Secretaria de Gobernación, @rosaicela_; el Gobernador de Oaxaca, @salomonj; el Director General del @ISSSTE_mx, @martibatres, y un… pic.twitter.com/eGWxlqvrrB — Mario Delgado (@mario_delgado) May 27, 2026

“El gobierno de México manifestó el respeto absoluto al derecho de manifestación y expresión, y refrendó las garantías para su ejercicio de manera pacífica y en condiciones de seguridad integral, tanto para las y los manifestantes como para la ciudadanía que transita en la Ciudad de México. En la reunión de trabajo del día de hoy, le reiteramos nuevamente a las y los maestros la invitación, la propuesta que les hizo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en octubre del 2024 para establecer mesas técnicas que analicen posibles reformas a dos de sus principales demandas, la ley del ISSSTE del 2007 y la desaparición de USICAM”, expresó.

“El objetivo con estas mesas es analizar los distintos escenarios, las distintas posibilidades que se tienen para lograr pensiones dignas y también para garantizar los derechos laborales de las y los maestros con una nueva relación donde no exista el USICAM. También recordamos que hemos estado siempre abiertos al diálogo. En un año de trabajo, hemos celebrado más de 50 reuniones tripartitas con representación de todo el país, donde buscamos siempre acuerdos en favor de sus planteamientos”, señaló.

Durante el mensaje, Mario Delgado destacó los apoyos destinados a Oaxaca en materia educativa, entre ellos la entrega de útiles y uniformes escolares, becas Rita Cetina, equipamiento tecnológico y mobiliario para escuelas.

Indicó que el año pasado se otorgaron 682 mil apoyos para estudiantes de educación básica, con una inversión superior a 829 millones de pesos, mientras que este año continuarán los programas de apoyo para las familias oaxaqueñas.

Asimismo, informó que más de 11 mil 600 escuelas fueron beneficiadas con mobiliario y equipo de cómputo, además de anunciar que ya se cumplió al 100 por ciento con los compromisos de basificaciones, recategorizaciones y contratación de nuevos normalistas.

“Con esto demostramos que es el diálogo y no la confrontación, la vía para la construcción de acuerdos para lograr este objetivo común que compartimos con las maestras y los maestros de Oaxaca, con las madres y padres de familia, con las autoridades, la mejora de la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y garantizar, como dice nuestra presidenta, el derecho a la educación pública”, concluyó.

ahz.