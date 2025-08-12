Insuficiente el presupuesto del AICM para drenaje: Rosario Avilés

A pesar de los 900 millones de pesos destinados en 2024 para el drenaje del AICM, la infraestructura del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México no soportó las fuertes lluvias recientes, provocando retrasos y cancelaciones que, según especialistas, podrían agravarse durante el Mundial.

La periodista Rosario Avilés señaló en entrevista para Así las Cosas con Carlos Zúñiga Pérez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, que “estamos viviendo la misma situación o peor que hace dos años y viene el Mundial ; qué sucederá con lluvias como estas que colapsen no solo el aeropuerto, sino también sus alrededores”.

Explicó que la afectación provoca “ una cascada de vuelos, si no lo sacas a las 6 am, atoras la dinámica de cadena y todo lo que sigue se afecta”, sumando reprogramaciones y cancelaciones.

Falta de capacidad en aeropuertos alternos

Avilés advirtió que las autoridades de Semar y SICT deberán implementar medidas extraordinarias, aunque los recursos son limitados, ya que la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) está destinada a pagar los bonos del aeropuerto cancelado en Texcoco.

Recordó que hace dos años, ante una contingencia similar, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) no pudo recibir vuelos desviados del AICM , mientras que los aeropuertos alternos fueron el de Acapulco y Querétaro. “El AIFA no tiene las vialidades ni la infraestructura interna para dar atención a vuelos y pasajeros; al final, cómo trasladas a toda esa gente a la Ciudad de México”, subrayó.

