Aeroméxico amplía vuelos a Europa con nuevas rutas a Barcelona y París

Aeroméxico incrementará su oferta de vuelos a Europa con más de 71 frecuencias semanales en verano.

Este año durante Fitur quedó plasmado el compromiso de crecimiento de vuelos de Aeroméxico hacia Europa, y en fortalecimiento de ello, a partir del 26 de marzo la aerolínea contará con vuelos directos semanales con más de 3 mil asientos, en la ruta Ciudad de México-Barcelona con seis vuelos semanales, compartió el vicepresidente senior de ventas globales de Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli.

En entrevista para Negocios W con Jeanette Leyva Reus, Moulinelli adelantó que a partir del 13 de abril conectará Monterrey-París, tres veces a la semana, consolidando así la aerolínea como la más importante en conexión Madrid, Seoul y Tokio desde Monterrey.

A partir del 26 de marzo dos rutas nuevas de @Aeromexico "estaremos volando CDMX - Barcelona, serán 6 frecuencias semanales ofertando más de 3 mil asientos semanales y a partir del 13 de abril estaremos conectado Monterrey - París, 3 veces a la semana", @GMulinelli,… pic.twitter.com/j1ca2AGp8y — W Radio México (@WRADIOMexico) February 9, 2026

La oferta de 71 vuelos a la semana a Europa es la meta en el verano, lo que significa un incremento de 9%.

Puntualizó que la conexión permite a los viajeros llegar a otros puntos, debido a la gran conectividad desde las redes de Air France, KLM o Air Europa desde Madrid, dándole más beneficios a los clientes.

¿Qué nuevas rutas internacionales operará Aeroméxico en 2026?

En México, afirmó su vicepresidente senior de ventas globales, Aeroméxico trabaja para conectar todo el país con más de ocho bancos de conectividad con un solo vuelo desde Europa a cualquier destino dentro de la República mexicana, un compromiso de norte a sur.

Tan solo el año pasado dijo “crecimos un 25% la capacidad con 7 rutas nuevas conectando a Colombia, Cartagena, Cali, Estados Unidos, Phoenix”, por lo que consideró “seguimos siendo motor económico asegurando la conectividad de los mexicanos y todo el mercado internacional”.

¿Qué factores impulsan el crecimiento de Aeroméxico?

El crecimiento de Aeroméxico, dijo Moulinelli, responde a “turismo, experiencias que siguen siendo motor importante como el corporativo y turismo de deporte.

Afirmó que con “las necesidades del cliente son oportunidades de crecimiento”, por lo que su flota tiene la opción de conectividad y comunicación cubriendo todo Latinoamérica, ya que es la única que conecta a Tokio y Seúl, bajo una cultura de experiencias diversas y conectividad, ya que todas sus aeronaves Boeing tienen instalado wifi de alta velocidad y el compromiso es de tener al fin de año el servicio en todos los vuelos. Además, están preparando dos salas premier para la llegada del Mundial 2026

Finalmente, presumió que Aeroméxico fue reconocida por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo.

